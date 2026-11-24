В Актобе суд приступил к рассмотрению дела о гибели 10-летней девочки под колесами авто. После наезда она 20 дней оставалась в коме, сообщает Zakon.kz

Как передает 24 ноября 2026 года "Седьмой канал", девочка была сбита машиной таксиста в августе этого года, около семи часов вечера. Она шла из магазина, расположенного недалеко от дома, куда ходила за булочками.

В результате наезда Катя получила тяжелые травмы и 20 дней провела в коме, а затем скончалась. На месте аварии были сбиты также мусорный бак и дорожный знак пешехода.

На скамье подсудимых – 44-летний мужчина. Он занимался частным извозом на арендованной машине. Свою вину мужчина признает частично, так как считает, что не превышал скоростной режим выше 40 километров в час, с чем категорически не согласна потерпевшая сторона.

Дело рассматривается по статье "Нарушение водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, которое по неосторожности повлекло смерть одного человека". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет.

"Мы потеряли самое ценное что у нас было, это первенец в моей семье, моя девочка, она занималась танцами, ходила в театральный кружок, была достаточно активным, умным, сообразительным ребенком", – рассказала мать погибшей, Светлана Розбах.

Ранее в Атырау пассажирский автобус сбил ученицу седьмого класса. В результате аварии пострадали сама школьница и двое пассажиров общественного транспорта.