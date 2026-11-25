Пять машин повреждены: автовоз слетел с трассы и перевернулся в Акмолинской области
Фото: instagram/nayza_kokshe
Автовоз с новыми машинами слетел в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия несколько перевозимых авто получили повреждения, сообщает Zakon.kz.
По предварительной информации, автовоз перевозил машины китайского производства. Инцидент произошел 25 ноября 2026 года на 300-м км автодороги Астана – Атбасар – Жаксы.
В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что водитель автовоза марки FAW, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с различными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. Пять автомашин получили механические повреждения", – отметили правоохранители.
Сообщается, что в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято окончательное решение.
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