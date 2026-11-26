В Жамбылской области вынесли приговор ранее дважды судимому мужчине за мошенничество с криптоинвестициями. Потерпевшая оформила кредиты и лишилась более 2,1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривал Мойынкумский районный суд. По материалам суда, в июле 2025 года житель Туркестанской области вел фальшивую страницу в TikTok, где рекламировал инвестиции в криптовалюту и обещал высокий доход.

Чтобы войти в доверие к женщине, он сначала выплатил ей небольшую прибыль.

"Женщина продолжила переводить деньги, оформляя кредиты в банках. Полученными деньгами подсудимый распорядился по своему усмотрению", – рассказали 26 ноября 2026 года в суде.

Вину подсудимого подтвердили показания сторон, банковские выписки, документы о денежных переводах и другие материалы дела.

В суде мужчина полностью признал вину, раскаялся и попросил не лишать его свободы. Потерпевшая поддержала гражданский иск и заявила, что готова простить фигуранта дела при полном возмещении ущерба.

Суд учел признание вины и раскаяние как смягчающие обстоятельства. Мужчину признали виновным по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК и с учетом закона об амнистии и частичного сложения наказаний по прошлым приговорам окончательно назначили четыре года лишения свободы.

Также с осужденного в пользу потерпевшей взыскали более 2,1 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

А в США 43-летнюю женщину приговорили к 20 месяцам тюрьмы за циничное мошенничество. Она выдумала смерть своего ребенка, чтобы втереться в доверие к пожилой женщине с деменцией и обокрасть ее.