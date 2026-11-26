Взялся за старое после двух судимостей – казахстанец снова предстал перед судом
Дело рассматривал Мойынкумский районный суд. По материалам суда, в июле 2025 года житель Туркестанской области вел фальшивую страницу в TikTok, где рекламировал инвестиции в криптовалюту и обещал высокий доход.
Чтобы войти в доверие к женщине, он сначала выплатил ей небольшую прибыль.
"Женщина продолжила переводить деньги, оформляя кредиты в банках. Полученными деньгами подсудимый распорядился по своему усмотрению", – рассказали 26 ноября 2026 года в суде.
Вину подсудимого подтвердили показания сторон, банковские выписки, документы о денежных переводах и другие материалы дела.
В суде мужчина полностью признал вину, раскаялся и попросил не лишать его свободы. Потерпевшая поддержала гражданский иск и заявила, что готова простить фигуранта дела при полном возмещении ущерба.
Суд учел признание вины и раскаяние как смягчающие обстоятельства. Мужчину признали виновным по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК и с учетом закона об амнистии и частичного сложения наказаний по прошлым приговорам окончательно назначили четыре года лишения свободы.
Также с осужденного в пользу потерпевшей взыскали более 2,1 млн тенге.
Приговор пока не вступил в законную силу.
А в США 43-летнюю женщину приговорили к 20 месяцам тюрьмы за циничное мошенничество. Она выдумала смерть своего ребенка, чтобы втереться в доверие к пожилой женщине с деменцией и обокрасть ее.