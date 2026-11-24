В США 43-летнюю женщину приговорили к 20 месяцам тюрьмы за циничное мошенничество. Она выдумала смерть своего ребенка, чтобы втереться в доверие к пожилой женщине с деменцией и обокрасть ее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PEOPLE, жительница Уильямстауна Джессика Рассел ранее признала вину по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

О преступлении стало известно в июле 2023 года, когда пожарные приехали на вызов о подтоплении дома в Бартоне и нашли внутри растерянную и травмированную пенсионерку в антисанитарных условиях.

"Следствие установило, что Рассел познакомилась с потерпевшей еще летом 2013 года. Узнав, что пожилая женщина пережила смерть собственного ребенка, злоумышленница солгала, будто у нее тоже умер малыш, чтобы вызвать сочувствие и сблизиться с ней", – говорится в материалах дела.

Со временем аферистка переехала к пенсионерке, начала называть ее "мамой" и полностью изолировала от родных – сестрам потерпевшей не удавалось выйти с ней на связь.

Получив от женщины доверенность, Рассел получила доступ к общему банковскому счету и потратила ее сбережения на покупку дома и автомобиля, оформив имущество на себя.

"Трудно представить более циничное и разрушительное мошенничество. Джессика Рассел воспользовалась добротой другого человека, притворяясь, что разделяет его горе, и манипулировала сочувствием ради личной финансовой выгоды", – заявил первый заместитель прокурора США Джонатан Офардт.

Суд приговорил Рассел к 20 месяцам лишения свободы с немедленным отбыванием наказания и трем годам надзора после освобождения. Кроме того, главный окружной судья США Кристина Рейсс обязала ее выплатить пострадавшей 84 420 долларов компенсации (около 42 млн тенге) и конфисковать еще 75 945 долларов (около 37,8 млн тенге).

В суде штата Вермонт в отношении женщины также рассматривается отдельное дело о предполагаемом физическом насилии над пенсионеркой.

Между тем в Караганде задержали 35-летнего мужчину, который на протяжении долгого времени обманывал автовладельцев под видом продажи запчастей. От действий афериста пострадали более 200 человек по всей стране.