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Как живет Пекин после снятия ковидных ограничений

Китая Пекин Запретный город национальная одежда люди Фото: Zakon.kz
Китай возвращается к прежней жизни. Пандемия коронавируса здесь длилась долго. Ограничения въезжающим отменили только в этом году. Корреспондент Zakon.kz в рамках пресс-тура, организованного посольством Китая в Казахстане, побывала в Поднебесной, чтобы увидеть, как сегодня живут ее жители.

О Пекине

Пекин, несмотря на свою тысячелетнюю историю, современный, динамичный и развивающийся город. Это третий город в Китае по численности населения. Здесь проживает около 24 миллионов человек. Впереди него по количеству людей находятся только Чунцин и Шанхай. Город состоит из 15 районов, его площадь 180 на 170 кв километров.

Китай Пекин пешеходный переход люди

Фото: Zakon.kz

К памятникам истории и культуры китайцы относятся особенно трепетно и бережно. До сих пор сохранилось очень много исторических памятников и построек, которым очень много лет. При этом они совершенно гармонично смотрятся в окружении современных зданий.

Китай Пекин старый вокзал здание история

Фото: Zakon.kz

В городах можно часто встретить стены, которые возводили раньше вокруг дворцов. В древности так спасались от нашествия врагов. Все знают Великую Китайскую стену, она находится недалеко от Пекина. Но и в самом Пекине есть стена династии Мин. Ей около 600 лет. Если Великая Китайская стена - визитная карточка Китая, то стена династии Мин - это скорее символ Пекина. Она является частью города и на нее можно полюбоваться, гуляя пешком или из окна автомобиля.

Гугун - запретный город

Гугун построен по фен-шую и он, конечно, впечатляет своими масштабами. Вход в Запретный город с юга, а с севера его расположены горы. Вокруг города ров с водой.

Китай Пекин Гугун дворцовый комплекс императоры

Фото: Zakon.kz

На сегодня это самый большой дворцовый комплекс в мире. Его площадь составляет 72 га. Строительство началось при династии Мин. Строили его 14 лет. Для этого собрали 100 тысяч мастеров и миллион рабочих. Еще в других частях Пекина построены отдельно храмы Неба, Земли, Солнца и Луны.

На дверях, лестнице и крышах можно встретить фигурки драконов. Существует легенда, согласно которой первый император Поднебесной не умер, а превратился в дракона. Поэтому дракон являлся символом власти императора. Простые смертные не имели права использовать изображения дракона в своих рисунках и одежде.

Китай Пекин дети национальная одежда

Фото: Zakon.kz

Сегодняшнее название дворец получил из-за того, что долгие годы сюда никого не пускали. Гу - это в переводе с китайского "бывший", гун – "дворец". Свои двери для простых посетителей Гугун открыл в 1924 году. Здесь жили и работали императоры. Насчитывается 24 династии и у каждой были свои правители. Всего Китаем правили 494 императора, а 24 императора правили из дворца Гугун.

Одни из самых известных династий в истории это Цинь, Тан, Сун, Юань, Мин и Чин. К слову, последнего императора выгнали из города в 1912 году. Он был из династии Чин. Потомков у него не было, а родственники по сей день живут где-то в провинциях Китая.

Китай Гугун Запретный город история император

Фото: Zakon.kz

Конечно, внутрь дворцов посетители зайти не могут, все строения огорожены, но, стоя рядом с ними, можно ощутить императорский дух и величие того времени.

Император и его слуги

Интересен тот факт, что императоры контактировали с чиновниками при помощи своих евнухов. Все прошения и поручения передавали через них. Это делалось ради безопасности руководителя страны и его близких, и детей. Всегда были недоброжелатели, которые посягали на жизнь высочайшей особы. Истории известны несколько таких случаев. Поэтому евнухи играли важную роль в дворцовой жизни.

Обычно будущих евнухов выбирали из числа детей бедных китайских семей, живущих в провинциях, или же ими становились дети-сироты. Это были самые преданные слуги императора. Кроме них доступ к императору разрешался только высокопоставленным чиновникам и военным начальникам.

Китай Гугун Запретный город история

Фото: Zakon.kz

Сам дворцовый комплекс состоит из нескольких внешних и внутренних дворов. Внешних дворов несколько, в каждом большие дворцы, где в одном император работал, а в другом отдыхал. Сюда вход женщинам был запрещен. Во внутренних дворах дворцы размером поменьше, там жила мать императора, и жена императора принимала подарки.

Еще были наложницы, они жили в помещениях, расположенных рядом. В основном Китаем правили мужчины. Известны только две женщины из династии Тан и Чин, и то власть им доверили по уважительным причинам. В одном случае император заболел и не мог управлять, а во втором император умер, но остался сын, который был еще мал для трона, поэтому бразды правления в руки взяла его мать. Кстати, она была из числа наложниц, так как законная жена императора не смогла родить ему детей.

Китай Гугун Запретный город история император

Фото: Zakon.kz

Также на территории одного из внутренних дворов есть дом, где потенциальные чиновники сдавали экзамены. Экзамены были очень сложными. Им надо было уметь не просто писать, а слагать стихи. Из тысячи претендентов выбирали одного.

Дракон и львы

В одном из дворцов виден внутренний коридор и фигурка цапли, стоящей у входа. Рядом на улице тоже есть цапля и черепаха - символы долголетия. На территории дворцов есть скульптуры льва и львицы. Лев считался сыном дракона, он прижимает шар, олицетворяющий Землю и власть императора, а у львицы под лапой маленький львенок - это знак того, что у императора должно быть много детей.

Помимо этого на наклонных ребрах крыш старинных китайских строений можно увидеть фигурки диковинных животных. Что это за животные, сейчас сказать никто не может, но в Древнем Китае верили, что они охраняли эти дворцы.

Китай Гугун Запретный город история император

Фото: Zakon.kz

Также здесь есть первые солнечные часы, прибор для измерения объема и курильни для благовоний. Есть специальные чугунные чаны, в которых хранили воду на случай пожаров. Хоронили императоров за пределами дворцов, в пригороде Пекина. В день на дворец съезжаются посмотреть тысячи людей со всего Китая и со всего мира. Вход сюда бесплатный.

В самом Гугуне запрещено проводить какие-то политические или культурно-массовые мероприятия. Посетителей очень много. Копии Запретного города построены в провинциях, там снимают кино.

Китай Гугун Запретный город история император

Фото: Zakon.kz

О деревьях

За всеми этими постройками скрыт императорский парк со множеством красивых растений, цветов и деревьев. Это место предназначалось для отдыха. Некоторым деревьям здесь несколько сотен лет.

Внимание туристов привлекают два дерева, посаженные рядом, их ветви как будто держатся за руки.

Китай Гугун Запретный город история император

Фото: Zakon.kz

На деревьях специальная табличка с указанием возраста. Одному из деревьев в этом парке около 400 лет, оно еще огорожено небольшим заборчиком. Но это не самое старое дерево в городе. Есть старее, оно находится в одном из парков Пекина и ему около 600 лет.

Китай Гугун Запретный город история император

Фото: Zakon.kz

Вообще количество зелени на улицах Пекина приятно поражает. Для астанчан это особенно непривычно. Они дают жителям города такую нужную тень в жаркое время года. Для того, чтобы деревья во время непогоды не сломались, не упали и не повредили автомобили, их специально заботливо подпирают со всех сторон. За счет этого они не ломаются и ровно растут.

Площадь Тяньаньмэнь

Современных достопримечательностей в Пекине также предостаточно. Одна из самых популярных это самая большая в мире площадь Тяньаньмэнь. Она занимает 44 га земли

Китай Гугун Запретный город история император

Фото: Zakon.kz

На ней одномоментно могут поместиться около миллиона человек. Здесь происходят самые важные события. Например, военный парад с участием высокопоставленных гостей. В 2008 году тут проходила летняя олимпиада. На этой площади собирались спортсмены из разных стран мира. Она названа так в честь ворот Тяньаньмэнь – "врата небесного спокойствия", которые находятся к северу от площади и отделяют ее от Императорского города.

Китай Гугун Запретный город история император

Фото: Zakon.kz

На площади находятся памятник народным героям и Мавзолей Мао Цзэдуна. Из-за этого она огорожена и охраняется полицией, которая запускает людей после досмотра. Каждый день площадь посещают порядка 50 тысяч человек.

О коммунизме

Выставочный зал истории коммунистической партии просто обязателен для посещения всем иностранным туристам. В нем собраны исторические материалы становления коммунизма в Китае. И это не тот коммунизм, к пониманию которого мы привыкли, и который был раньше на постсоветском пространстве. У Китая он свой, уникальный, именно такой, какой он должен быть в идеале.

Китай Пекин коммунизм выставочный зал история

Фото: Zakon.kz

Надо сказать, что их путь к своему политическому строю не был легким. Условно история коммунистического Китая делится на два периода, первый - с 1921 года и до 1939 года, а второй, с 1939 года, времени образования Китайской Народной Республики и до наших дней.

Больше всего здесь экспонатов, посвященных рабочему классу, потому что именно китайские рабочие стали движущей силой революции. Помимо экспонатов воссозданы целые экспозиции определенных исторических моментов. Здесь же выставлены фигуры в полный рост Карла Маркса и Фридриха Энгельса, стенды с фотографиями Мао Цзэдуна, на фото среди его соратников можно найти отца нынешнего председателя Китая Си Цзиньпина.

Китай Пекин коммунизм выставочный зал история

Фото: Zakon.kz

В отдельном зале транслируется ролик, посвященный китайско-японской войне, в которой пострадало очень много китайских граждан. Причем ролик транслируется в 3D проекции, чтобы посетители могли почувствовать себя полноценными участниками тех событий. Когда вокруг рвутся снаряды, дерутся и умирают солдаты, приходит понимание того, какой непростой ценой досталась победа над врагом.

Эта война длилась 14 лет и была для Китая очень изнуряющей. Поэтому сегодня современные китайцы относятся с большой долей уважения к Мао Цзэдуну, который смог остановить кровопролитие. В выставочный зал можно попасть абсолютно бесплатно. Сюда ходят целыми коллективами и семьями. Причем экспонаты с интересом разглядывают не только взрослые, но и дети.

Китай Пекин коммунизм выставочный зал история

Фото: Zakon.kz

О людях, жилье и образовании

Неподдельное уважение вызывает трудолюбие и дисциплина китайского народа. Наверное, отчасти благодаря этому и благодаря реформам, которые начаты Си Цзиньпином, китайская экономика сегодня быстро развивается и уровень жизни китайцев растет не по дням, а по часам.

Сегодня в Китае женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет. Средняя продолжительность жизни для мужчин - 75 лет, а для женщин - 80 лет.

Китай Пекин улицы костюмы

Фото: Zakon.kz

Политика, когда семьям разрешалось иметь только одного ребенка, уже давно ушла в прошлое. Средний уровень зарплаты в Пекине составляет две тысячи долларов.

Жилье здесь стоит около восьми тысяч долларов и выше за один кв метр, а снять в аренду, например, квартиру в 60 кв метров - около двух тысяч долларов, но это цены для центра города, на окраинах дешевле.

Китай Пекин уличная еда девочка женщина

Фото: Zakon.kz

Еще в Китае сейчас делают упор на образование. Все родители стараются дать своим детям хорошее образование. В Пекине самое большое количество университетов и он считается главным образовательным центром страны. Здесь расположены самые известные вузы, а всего их 94.

Высшее образование можно получить как по квотам, бесплатное, так и платное. Квоты обычно предоставляются детям, у которых хорошая успеваемость, а также детям из малообеспеченных семей или из многодетных.

Китай Пекин велосипед девушка улица

Фото: Zakon.kz

О транспорте

Транспорт в Пекине представлен автобусами, троллейбусами, метро, у которого 25 линий, речным транспортом, такси, а также такой экзотикой, как тук-туки, велорикши и просто велосипеды. Автобусы начинают курсировать в 5 утра и до полуночи.

Китай Пекин автомобили люди улица

Фото: Zakon.kz

Определенное восхищение не только в Пекине, но и во всем Китае, вызывает организация дорожного движения в городах. При большом количестве людей и автомобилей, можно сказать, что здесь практически не бывает пробок на дорогах. Участники дорожного движения законопослушно соблюдают ПДД. Процент ДТП в Пекине низкий.

Такая дисциплинированность на дорогах объясняется высокими штрафами за нарушения. Например, за парковку в неположенном месте минимальный штраф около 200 юаней, в переводе на тенге это свыше 12 тысяч тенге. Вдобавок все дороги оснащены видеокамерами.

Китай Пекин дорога люди мотористы

Фото: Zakon.kz

Сами китайцы говорят, что предпочитают жить по правилам и не нарушать закон. К слову, уровень криминала здесь тоже не высок. Каждый знает, что повсюду камеры, так или иначе нарушителя найдут и накажут.

Автомобили на дорогах Пекина сплошь все новые. В Китае издан закон, что нельзя ездить на машине старше 10 лет. Поэтому после этого возраста их уже утилизируют или отправляют в деревню к родственникам. Вдобавок очень много электромобилей.

Китай Пекин автомобили люди улица

Фото: Zakon.kz

О чиновниках и полиции

К госслужащим высокие требования сохранились, наверное, со времен императора. Здесь это считается полноценным слугой народа. Для того, чтобы стать чиновником нужно выдержать строгий экзамен. Как и в древние времена, из одной тысячи кандидатов выбирают только одного. В среднем их зарплата составляет около 6 тысяч юаней. В зависимости от стажа оклад может быть больше. Мэр получает 15 тысяч юаней.

К полицейским здесь относятся уважительно. Кстати, их запрещено фотографировать и снимать на видео. На дорогах Пекина расположены специальные навесы, где служители порядка могут укрыться от солнца, не прекращая наблюдать за участниками дорожного движения. Зарплата у полицейских в зависимости от стажа начинается от 10 тысяч юаней.

О молодежи и соцсетях

В Пекине очень много молодежи. Она продвинутая, дерзкая и любознательная. Китай славится своими многочисленными культурными мероприятиями и на них можно увидеть молодых людей, которые то тут, то там "пилят" контент. Молодежь очень активно использует социальные сети. В Китае есть TikTok, но не менее популярен его конкурент, это соцсеть Kuaishou. Кстати, у каждой более менее крупной компании в Китае есть маскоты. У этой, к примеру, мультяшная фигурка, с головой похожей на экран телевизора.

Китай Пекин социальная сеть сервис

Фото: Zakon.kz

История Kuaishou началась в 2011 году как сервис для публикаций gif-ок. Потом они стали развиваться, добавились короткие видео, потом ролики. Сегодня на этой платформе развита е-коммерция, если у какой-то компании есть своя продукция, то они могут продвигать ее при помощи этой соцсети. Также здесь проходят полноценные интерактивы, прямые включения и онлайн-трансляции, стримы. Kuaishou – это только короткие видео, на сервисе их уже 2,34 трлн. Самые продолжительные – по 15 минут, это мини-сериалы.

Китай Пекин соцсети студия молодежь

Фото: Zakon.kz

Площадь распространения соцсети включает около 20 стран. В основном это страны Латинской Америки, Южной Азии и Ближнего Востока. В 2021 году она вышла на биржу в Гонконге. Контент Kuaishou разнообразен, он охватывает более одной тысячи сфер - это образование, медицина, бизнес, технологии, спорт, сельское хозяйство и так далее. Также на этой платформе отметили празднование 20-летия Гарри Поттера. В настоящее время в Kuaishou трудится 12 600 человек, у соцсети 26,7 млрд подписанных друг на друга фолловеров. Каждый месяц добавляется один млрд активных пользователей. На сервисе открыли свои странички представители посольств Пакистана, Колумбии, Великобритании, Японии, Дании и других стран.

О любви к Казахстану

В Китае очень любят и ценят казахстанские товары, потому что наши продукты высококачественные, экологичные и без ГМО. Поэтому, несмотря на цены, они все равно пользуются спросом у китайцев.

Китай Пекин Казахстан продукты поставки

Фото: Zakon.kz

Сюда нашу продукцию поставляют при помощи электронной площадки JD.com. Она основана в 1998 году и сегодня является крупнейшая онлайн-платформа для продажи товаров и услуг в Китае. 18 мая этого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл национальный павильон Казахстана на этой электронной площадке. Помнится, глава государства тогда заметил, что продвижение бизнеса посредством интернет-пространства является важным направлением мировой экономики. Через JD.com в Поднебесную заказывают казахстанскую муку, макароны, растительное масло, шоколад, чай, вафли, халву, чупачупсы и самое востребованное - это сухое верблюжье молоко.

Электронные заказы как по всему миру, так и в Китае, получили широкое распространение во время пандемии.

Китай Казахстан товары площадка

Фото: Zakon.kz

Если до этого пожилые люди сами ходили на рынки и базары, то в коронавирус им было нельзя выходить на улицу. На JD.com легла нешуточная нагрузка по транспортировке товаров. Количество заказов выросло в 2-3 раза. Компания перешла на усиленный режим работы. Пандемия стала вызовом и возможностью для электронной торговой площадки. К сожалению, заказать в Казахстан китайские товары через нее невозможно, сюда они не доставляют. Но в США JD.com уже создали специальные парки, где хранят различные товары из Китая. В настоящее время более 50 стран открыли на платформе JD.com свыше 100 национальных павильонов.

Китай Пекин компания товары доставка

Фото: Zakon.kz

В целом, подводя итоги всему увиденному в Пекине, хочется отметить как богатую культуру народа Китая, которая насчитывает не одно тысячелетие, так и стремление Китая к росту и неимоверный скачок в развитии, который совершила страна за последние годы.

На сегодня Китая это как добрый сосед Казахстана, так еще и один из основных деловых партнеров. Даже несмотря на то, что страна только вышла из ограничений по коронавируса, но уже демонстрирует торгово-экономические успехи. Например, с начала года товарооборот между двумя странами вырос на 20,5%.

Китай Пекин здание улица

Фото: Zakon.kz

Пекин же - это не только столица Китая, но и один из древнейших и красивейших городов планеты. Как говорят сами китайцы, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ведь впечатление от увиденного гораздо сильнее, чем от много раз слышанного. Поэтому хотя бы раз в жизни нужно обязательно побывать в Пекине.

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Казахстан Китай
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