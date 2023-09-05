Как живет Пекин после снятия ковидных ограничений

Китай возвращается к прежней жизни. Пандемия коронавируса здесь длилась долго. Ограничения въезжающим отменили только в этом году. Корреспондент Zakon.kz в рамках пресс-тура, организованного посольством Китая в Казахстане, побывала в Поднебесной, чтобы увидеть, как сегодня живут ее жители.

О Пекине

Пекин, несмотря на свою тысячелетнюю историю, современный, динамичный и развивающийся город. Это третий город в Китае по численности населения. Здесь проживает около 24 миллионов человек. Впереди него по количеству людей находятся только Чунцин и Шанхай. Город состоит из 15 районов, его площадь 180 на 170 кв километров.

Фото: Zakon.kz

К памятникам истории и культуры китайцы относятся особенно трепетно и бережно. До сих пор сохранилось очень много исторических памятников и построек, которым очень много лет. При этом они совершенно гармонично смотрятся в окружении современных зданий.

Фото: Zakon.kz

В городах можно часто встретить стены, которые возводили раньше вокруг дворцов. В древности так спасались от нашествия врагов. Все знают Великую Китайскую стену, она находится недалеко от Пекина. Но и в самом Пекине есть стена династии Мин. Ей около 600 лет. Если Великая Китайская стена - визитная карточка Китая, то стена династии Мин - это скорее символ Пекина. Она является частью города и на нее можно полюбоваться, гуляя пешком или из окна автомобиля.

Гугун - запретный город

Гугун построен по фен-шую и он, конечно, впечатляет своими масштабами. Вход в Запретный город с юга, а с севера его расположены горы. Вокруг города ров с водой.

Фото: Zakon.kz

На сегодня это самый большой дворцовый комплекс в мире. Его площадь составляет 72 га. Строительство началось при династии Мин. Строили его 14 лет. Для этого собрали 100 тысяч мастеров и миллион рабочих. Еще в других частях Пекина построены отдельно храмы Неба, Земли, Солнца и Луны.

На дверях, лестнице и крышах можно встретить фигурки драконов. Существует легенда, согласно которой первый император Поднебесной не умер, а превратился в дракона. Поэтому дракон являлся символом власти императора. Простые смертные не имели права использовать изображения дракона в своих рисунках и одежде.

Фото: Zakon.kz

Сегодняшнее название дворец получил из-за того, что долгие годы сюда никого не пускали. Гу - это в переводе с китайского "бывший", гун – "дворец". Свои двери для простых посетителей Гугун открыл в 1924 году. Здесь жили и работали императоры. Насчитывается 24 династии и у каждой были свои правители. Всего Китаем правили 494 императора, а 24 императора правили из дворца Гугун.

Одни из самых известных династий в истории это Цинь, Тан, Сун, Юань, Мин и Чин. К слову, последнего императора выгнали из города в 1912 году. Он был из династии Чин. Потомков у него не было, а родственники по сей день живут где-то в провинциях Китая.

Фото: Zakon.kz

Конечно, внутрь дворцов посетители зайти не могут, все строения огорожены, но, стоя рядом с ними, можно ощутить императорский дух и величие того времени.

Император и его слуги

Интересен тот факт, что императоры контактировали с чиновниками при помощи своих евнухов. Все прошения и поручения передавали через них. Это делалось ради безопасности руководителя страны и его близких, и детей. Всегда были недоброжелатели, которые посягали на жизнь высочайшей особы. Истории известны несколько таких случаев. Поэтому евнухи играли важную роль в дворцовой жизни.

Обычно будущих евнухов выбирали из числа детей бедных китайских семей, живущих в провинциях, или же ими становились дети-сироты. Это были самые преданные слуги императора. Кроме них доступ к императору разрешался только высокопоставленным чиновникам и военным начальникам.

Фото: Zakon.kz

Сам дворцовый комплекс состоит из нескольких внешних и внутренних дворов. Внешних дворов несколько, в каждом большие дворцы, где в одном император работал, а в другом отдыхал. Сюда вход женщинам был запрещен. Во внутренних дворах дворцы размером поменьше, там жила мать императора, и жена императора принимала подарки.

Еще были наложницы, они жили в помещениях, расположенных рядом. В основном Китаем правили мужчины. Известны только две женщины из династии Тан и Чин, и то власть им доверили по уважительным причинам. В одном случае император заболел и не мог управлять, а во втором император умер, но остался сын, который был еще мал для трона, поэтому бразды правления в руки взяла его мать. Кстати, она была из числа наложниц, так как законная жена императора не смогла родить ему детей.

Фото: Zakon.kz

Также на территории одного из внутренних дворов есть дом, где потенциальные чиновники сдавали экзамены. Экзамены были очень сложными. Им надо было уметь не просто писать, а слагать стихи. Из тысячи претендентов выбирали одного.

Дракон и львы

В одном из дворцов виден внутренний коридор и фигурка цапли, стоящей у входа. Рядом на улице тоже есть цапля и черепаха - символы долголетия. На территории дворцов есть скульптуры льва и львицы. Лев считался сыном дракона, он прижимает шар, олицетворяющий Землю и власть императора, а у львицы под лапой маленький львенок - это знак того, что у императора должно быть много детей.

Помимо этого на наклонных ребрах крыш старинных китайских строений можно увидеть фигурки диковинных животных. Что это за животные, сейчас сказать никто не может, но в Древнем Китае верили, что они охраняли эти дворцы.

Фото: Zakon.kz

Также здесь есть первые солнечные часы, прибор для измерения объема и курильни для благовоний. Есть специальные чугунные чаны, в которых хранили воду на случай пожаров. Хоронили императоров за пределами дворцов, в пригороде Пекина. В день на дворец съезжаются посмотреть тысячи людей со всего Китая и со всего мира. Вход сюда бесплатный.

В самом Гугуне запрещено проводить какие-то политические или культурно-массовые мероприятия. Посетителей очень много. Копии Запретного города построены в провинциях, там снимают кино.

Фото: Zakon.kz

О деревьях

За всеми этими постройками скрыт императорский парк со множеством красивых растений, цветов и деревьев. Это место предназначалось для отдыха. Некоторым деревьям здесь несколько сотен лет.

Внимание туристов привлекают два дерева, посаженные рядом, их ветви как будто держатся за руки.

Фото: Zakon.kz

На деревьях специальная табличка с указанием возраста. Одному из деревьев в этом парке около 400 лет, оно еще огорожено небольшим заборчиком. Но это не самое старое дерево в городе. Есть старее, оно находится в одном из парков Пекина и ему около 600 лет.

Фото: Zakon.kz

Вообще количество зелени на улицах Пекина приятно поражает. Для астанчан это особенно непривычно. Они дают жителям города такую нужную тень в жаркое время года. Для того, чтобы деревья во время непогоды не сломались, не упали и не повредили автомобили, их специально заботливо подпирают со всех сторон. За счет этого они не ломаются и ровно растут.

Площадь Тяньаньмэнь

Современных достопримечательностей в Пекине также предостаточно. Одна из самых популярных это самая большая в мире площадь Тяньаньмэнь. Она занимает 44 га земли

Фото: Zakon.kz

На ней одномоментно могут поместиться около миллиона человек. Здесь происходят самые важные события. Например, военный парад с участием высокопоставленных гостей. В 2008 году тут проходила летняя олимпиада. На этой площади собирались спортсмены из разных стран мира. Она названа так в честь ворот Тяньаньмэнь – "врата небесного спокойствия", которые находятся к северу от площади и отделяют ее от Императорского города.

Фото: Zakon.kz

На площади находятся памятник народным героям и Мавзолей Мао Цзэдуна. Из-за этого она огорожена и охраняется полицией, которая запускает людей после досмотра. Каждый день площадь посещают порядка 50 тысяч человек.

О коммунизме

Выставочный зал истории коммунистической партии просто обязателен для посещения всем иностранным туристам. В нем собраны исторические материалы становления коммунизма в Китае. И это не тот коммунизм, к пониманию которого мы привыкли, и который был раньше на постсоветском пространстве. У Китая он свой, уникальный, именно такой, какой он должен быть в идеале.

Фото: Zakon.kz

Надо сказать, что их путь к своему политическому строю не был легким. Условно история коммунистического Китая делится на два периода, первый - с 1921 года и до 1939 года, а второй, с 1939 года, времени образования Китайской Народной Республики и до наших дней.

Больше всего здесь экспонатов, посвященных рабочему классу, потому что именно китайские рабочие стали движущей силой революции. Помимо экспонатов воссозданы целые экспозиции определенных исторических моментов. Здесь же выставлены фигуры в полный рост Карла Маркса и Фридриха Энгельса, стенды с фотографиями Мао Цзэдуна, на фото среди его соратников можно найти отца нынешнего председателя Китая Си Цзиньпина.

Фото: Zakon.kz

В отдельном зале транслируется ролик, посвященный китайско-японской войне, в которой пострадало очень много китайских граждан. Причем ролик транслируется в 3D проекции, чтобы посетители могли почувствовать себя полноценными участниками тех событий. Когда вокруг рвутся снаряды, дерутся и умирают солдаты, приходит понимание того, какой непростой ценой досталась победа над врагом.

Эта война длилась 14 лет и была для Китая очень изнуряющей. Поэтому сегодня современные китайцы относятся с большой долей уважения к Мао Цзэдуну, который смог остановить кровопролитие. В выставочный зал можно попасть абсолютно бесплатно. Сюда ходят целыми коллективами и семьями. Причем экспонаты с интересом разглядывают не только взрослые, но и дети.

Фото: Zakon.kz

О людях, жилье и образовании

Неподдельное уважение вызывает трудолюбие и дисциплина китайского народа. Наверное, отчасти благодаря этому и благодаря реформам, которые начаты Си Цзиньпином, китайская экономика сегодня быстро развивается и уровень жизни китайцев растет не по дням, а по часам.

Сегодня в Китае женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет. Средняя продолжительность жизни для мужчин - 75 лет, а для женщин - 80 лет.

Фото: Zakon.kz

Политика, когда семьям разрешалось иметь только одного ребенка, уже давно ушла в прошлое. Средний уровень зарплаты в Пекине составляет две тысячи долларов.

Жилье здесь стоит около восьми тысяч долларов и выше за один кв метр, а снять в аренду, например, квартиру в 60 кв метров - около двух тысяч долларов, но это цены для центра города, на окраинах дешевле.

Фото: Zakon.kz

Еще в Китае сейчас делают упор на образование. Все родители стараются дать своим детям хорошее образование. В Пекине самое большое количество университетов и он считается главным образовательным центром страны. Здесь расположены самые известные вузы, а всего их 94.

Высшее образование можно получить как по квотам, бесплатное, так и платное. Квоты обычно предоставляются детям, у которых хорошая успеваемость, а также детям из малообеспеченных семей или из многодетных.

Фото: Zakon.kz

О транспорте

Транспорт в Пекине представлен автобусами, троллейбусами, метро, у которого 25 линий, речным транспортом, такси, а также такой экзотикой, как тук-туки, велорикши и просто велосипеды. Автобусы начинают курсировать в 5 утра и до полуночи.

Фото: Zakon.kz

Определенное восхищение не только в Пекине, но и во всем Китае, вызывает организация дорожного движения в городах. При большом количестве людей и автомобилей, можно сказать, что здесь практически не бывает пробок на дорогах. Участники дорожного движения законопослушно соблюдают ПДД. Процент ДТП в Пекине низкий.

Такая дисциплинированность на дорогах объясняется высокими штрафами за нарушения. Например, за парковку в неположенном месте минимальный штраф около 200 юаней, в переводе на тенге это свыше 12 тысяч тенге. Вдобавок все дороги оснащены видеокамерами.

Фото: Zakon.kz

Сами китайцы говорят, что предпочитают жить по правилам и не нарушать закон. К слову, уровень криминала здесь тоже не высок. Каждый знает, что повсюду камеры, так или иначе нарушителя найдут и накажут.

Автомобили на дорогах Пекина сплошь все новые. В Китае издан закон, что нельзя ездить на машине старше 10 лет. Поэтому после этого возраста их уже утилизируют или отправляют в деревню к родственникам. Вдобавок очень много электромобилей.

Фото: Zakon.kz

О чиновниках и полиции

К госслужащим высокие требования сохранились, наверное, со времен императора. Здесь это считается полноценным слугой народа. Для того, чтобы стать чиновником нужно выдержать строгий экзамен. Как и в древние времена, из одной тысячи кандидатов выбирают только одного. В среднем их зарплата составляет около 6 тысяч юаней. В зависимости от стажа оклад может быть больше. Мэр получает 15 тысяч юаней.

К полицейским здесь относятся уважительно. Кстати, их запрещено фотографировать и снимать на видео. На дорогах Пекина расположены специальные навесы, где служители порядка могут укрыться от солнца, не прекращая наблюдать за участниками дорожного движения. Зарплата у полицейских в зависимости от стажа начинается от 10 тысяч юаней.

О молодежи и соцсетях

В Пекине очень много молодежи. Она продвинутая, дерзкая и любознательная. Китай славится своими многочисленными культурными мероприятиями и на них можно увидеть молодых людей, которые то тут, то там "пилят" контент. Молодежь очень активно использует социальные сети. В Китае есть TikTok, но не менее популярен его конкурент, это соцсеть Kuaishou. Кстати, у каждой более менее крупной компании в Китае есть маскоты. У этой, к примеру, мультяшная фигурка, с головой похожей на экран телевизора.

Фото: Zakon.kz

История Kuaishou началась в 2011 году как сервис для публикаций gif-ок. Потом они стали развиваться, добавились короткие видео, потом ролики. Сегодня на этой платформе развита е-коммерция, если у какой-то компании есть своя продукция, то они могут продвигать ее при помощи этой соцсети. Также здесь проходят полноценные интерактивы, прямые включения и онлайн-трансляции, стримы. Kuaishou – это только короткие видео, на сервисе их уже 2,34 трлн. Самые продолжительные – по 15 минут, это мини-сериалы.

Фото: Zakon.kz

Площадь распространения соцсети включает около 20 стран. В основном это страны Латинской Америки, Южной Азии и Ближнего Востока. В 2021 году она вышла на биржу в Гонконге. Контент Kuaishou разнообразен, он охватывает более одной тысячи сфер - это образование, медицина, бизнес, технологии, спорт, сельское хозяйство и так далее. Также на этой платформе отметили празднование 20-летия Гарри Поттера. В настоящее время в Kuaishou трудится 12 600 человек, у соцсети 26,7 млрд подписанных друг на друга фолловеров. Каждый месяц добавляется один млрд активных пользователей. На сервисе открыли свои странички представители посольств Пакистана, Колумбии, Великобритании, Японии, Дании и других стран.

О любви к Казахстану

В Китае очень любят и ценят казахстанские товары, потому что наши продукты высококачественные, экологичные и без ГМО. Поэтому, несмотря на цены, они все равно пользуются спросом у китайцев.

Фото: Zakon.kz

Сюда нашу продукцию поставляют при помощи электронной площадки JD.com. Она основана в 1998 году и сегодня является крупнейшая онлайн-платформа для продажи товаров и услуг в Китае. 18 мая этого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл национальный павильон Казахстана на этой электронной площадке. Помнится, глава государства тогда заметил, что продвижение бизнеса посредством интернет-пространства является важным направлением мировой экономики. Через JD.com в Поднебесную заказывают казахстанскую муку, макароны, растительное масло, шоколад, чай, вафли, халву, чупачупсы и самое востребованное - это сухое верблюжье молоко.

Электронные заказы как по всему миру, так и в Китае, получили широкое распространение во время пандемии.

Фото: Zakon.kz

Если до этого пожилые люди сами ходили на рынки и базары, то в коронавирус им было нельзя выходить на улицу. На JD.com легла нешуточная нагрузка по транспортировке товаров. Количество заказов выросло в 2-3 раза. Компания перешла на усиленный режим работы. Пандемия стала вызовом и возможностью для электронной торговой площадки. К сожалению, заказать в Казахстан китайские товары через нее невозможно, сюда они не доставляют. Но в США JD.com уже создали специальные парки, где хранят различные товары из Китая. В настоящее время более 50 стран открыли на платформе JD.com свыше 100 национальных павильонов.

Фото: Zakon.kz

В целом, подводя итоги всему увиденному в Пекине, хочется отметить как богатую культуру народа Китая, которая насчитывает не одно тысячелетие, так и стремление Китая к росту и неимоверный скачок в развитии, который совершила страна за последние годы.

На сегодня Китая это как добрый сосед Казахстана, так еще и один из основных деловых партнеров. Даже несмотря на то, что страна только вышла из ограничений по коронавируса, но уже демонстрирует торгово-экономические успехи. Например, с начала года товарооборот между двумя странами вырос на 20,5%.

Фото: Zakon.kz

Пекин же - это не только столица Китая, но и один из древнейших и красивейших городов планеты. Как говорят сами китайцы, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ведь впечатление от увиденного гораздо сильнее, чем от много раз слышанного. Поэтому хотя бы раз в жизни нужно обязательно побывать в Пекине.