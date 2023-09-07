Сиань – порт для казахстанской продукции и гавань технологий

Сиань по праву можно назвать транспортно-логистическим, технологическим и культурно-историческим центром Китая. В рамках пресс-тура, организованного посольством Китая в Казахстане, корреспондент Zakon.kz убедилась в этом.

В сентябре 2023 года исполняется 10 лет со дня объявления председателем Китайской Народной Республики Си Цзинпином инициативы "Один пояс – один путь". Отправной точкой этого грандиозного проекта стал город Сиань, из которого брал начало еще древний Шелковый путь.

За десятилетний срок реализации инициативы сегодня уже есть определенные результаты. Поэтому Сиань стал следующим пунктом для посещения. Это один из древних городов, он старше Пекина на пару тысячелетий и когда-то был столицей Китая, где правила знаменитая династия Тан.

Сегодня в городе живут около 13 миллионов человек, а в целом в провинции Шэньси, к которой относится Сиань, 40 млн жителей.

Фото: Zakon.kz

Из Пекина до Сианя можно добраться на высокоскоростном "умном" поезде. Его скорость на отдельных участках железной дороги достигает 350 километров в час. Расстояние в 1000 километров он преодолевает примерно за 4,5 часа. Это с остановками на станциях.

Фото: Zakon.kz

Вагоны оборудованы безбарьерными туалетами для инвалидов и местами для хранения багажа.

Если сравнивать с казахстанскими поездами, то уникальность китайских в том, что они практически бесшумны. То есть уровень комфорта гораздо выше. При наборе скорости пассажиры не ощущают, что состав движется. Мелькают только пейзажи за окном.

Фото: Zakon.kz

Кстати, машинистов поездов, метро и в принципе специалистов для работы на железной дороге готовят в Сианьском железнодорожном профессионально-техническом институте.

Недавно его руководители приезжали в Алматы и встречались с руководством Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева. Стороны договорились об обмене студентами.

Таким образом, будут расширять кругозор и повышать профессиональные навыки учащихся. Также есть намерение создать совместный исследовательский центр. В самом институте имеется вся необходимая для обучения материально-техническая база.

"Мы уверены, что с развитием "Одного пояса – одного пути", обменом между специалистами есть большой потенциал и хорошие перспективы", – говорит представитель Сианьского института.

А пока для лучшего усвоения материала здесь воссоздан настоящий перрон, как на вокзале, с рельсами, паровозами и парочкой вагонов.

Фото: Zakon.kz

В создание такого реалистичного тренажера инвестировали 80 млн юаней. Но чего не сделаешь для погружения студентов в практику.

Помимо этого есть еще тренажеры кабин машинистов поездов CRH-380A, HXD3 и других. На них отрабатывают не только технику вождения, но и внештатные ситуации.

Фото: Zakon.kz

Примечательно, что на железной дороге каждому поезду дают свое имя. Например, "Золотой Феникс".

Еще есть тележки от разных составов, как низкоскоростных, так и высокоскоростных, уменьшенный макет Maglev на магнитной подушке, который функционирует в Шанхае.

Фото: Zakon.kz

Всего в стенах вуза работают около 700 преподавателей, учится порядка 15 тысяч человек. Институт готовит специалистов по 20 направлениям.

Основная доля учащихся – это молодые люди, девушек мало. Железнодорожные специальности считаются тяжелыми, но они очень высокооплачиваемые. Допустим, машинист в среднем получает 20 тысяч юаней, это больше 1,2 млн тенге.

Фото: Zakon.kz

В последующем новоиспеченные специалисты могут устроиться, например, в международный сухой порт Сианя. Это крупнейшая узловая точка получения и отправки грузов. На ней сосредоточены 17 международных и 20 внутренних маршрутов. Маршруты охватывают 45 стран Центральной Азии, Европы и других. Касательно внутренних, то первые составы в Казахстан, в Алматы запущены в 2013 году. В 2022 году было сделано 4609 рейсов, а с начала этого года – 3045. Из Европы в Китай и обратно грузы доходят за 10 дней.

Фото: Zakon.kz

На территории порта есть отдельные центры для погрузки мяса и морепродуктов, для лесоматериалов, есть смешанный центр переправки товаров через море и железную дорогу. Также есть намерение построить китайско-казахстанский логистический центр площадью 80 тыс. кв. м.

После состоявшегося в мае в Сиане саммита "Китай – Центральная Азия " транспортно-логистические связи Казахстана и Китая получили новый виток развития.

"После саммита "Китай – Центральная Азия" мы укрепили сотрудничество с Казахстаном. Мы построили торговый логистический центр с казахстанской железнодорожной компанией. Через наш Сианьский сборочный центр и казахстанский торговый центр можем импортировать и экспортировать товары. Из Казахстана импортируем масло, зерно и ресурсы из полезных ископаемых. Экспортируем автомобили, одежду, бытовую технику. Все уходит из этого порта", – рассказал начальник канцелярии Сианьского международного порта Лиу Хо.

Фото: Zakon.kz

Сиань занимает первое место в стране по количеству рейсов грузооборота и коэффициенту загрузки. Планируемый годовой объем грузооборота – 5, 4 млн ДФЭ (двадцатифунтовый эквивалент. – Прим. ред.). Пропускная способность – 66 млн тонн. Площадь контейнерной площадки – 690 тысяч кв. м. Площадь стандартного складского помещения – 180 тысяч кв. м.

Порт располагает Сианьской всеобъемлющей зоной свободной торговли и автодорогой 2 класса, а также портом для импорта зерна, мяса и вагонов. Порт является образцовой базой мультимодальных перевозок национального уровня и национальным наземным логистическим узлом.

Через этот сухой порт, пояс "Китай – Европа" и КПП Алашанькоу из Казахстана в Китай перевозится казахстанское масло и мука прямиком до города Сиань.

Фото: Zakon.kz

Перевозит китайская компания, выращивающая и перерабатывающая агрокультуры в Северо-Казахстанской области. Штаб-квартира предприятия находится в Тайынши. Плюсы инициативы "Один пояс – один путь" в том, что она позволяет удовлетворить спрос на рынках Китая и не только. Если Китай будет нуждаться в какой-то продукции, то компании, работающие в этих сферах, легко могут найти подходящего партнера среди стран-участниц инициативы и открыть с ними производство. Собственно, что и получилось в СКО.

Фото: Zakon.kz

Казахстанское сырье и продукты из СКО высоко ценятся в Поднебесной за счет их натуральности, экологичности и качества. Китайцы, к примеру, из муки делают вот такие красивые сладкие изделия.

С другой стороны, региону это приносит деньги, а местным жителям – рабочие места. Сейчас на предприятии трудится 100 человек, 90% местного населения.

Как вспоминает заместитель директора агрокорпорации Лю Дунмэн, как раз после объявления инициативы они начали налаживать отношения с Казахстаном. В 2016 году привезли первые казахстанские товары в Сиань. За это время в СКО построен маслозавод, начато производство муки. За все время работы в проект инвестировано 60 млн долларов. Сегодня 40% растительного масла Китай импортирует из Казахстана. Также импортирует печенье, мед и водку.

Фото: Zakon.kz

В будущем есть планы по расширению маслозавода в Казахстане до комплексной инвестиционной платформы, на которую можно будет привлекать другие китайские предприятия.



"Мы ведем трансформацию наших проектов и планируем, что на территории данной платформы будет еще больше сельхозпродукции. В Казахстане очень благоприятные климатические условия, Поэтому на этой земле выращивается очень много высококачественной сельхозпродукции. Она пользуется большим спросом в Китае. В рамках безвизового режима между двумя странами в перспективе ожидается большой поток туристов в Казахстан из Китая". Лю Дунмэн

Ранее он высказывался о том, что бизнесмены надеются в будущем на расширение сроков действия безвизового режима примерно до полугода.

Фото: Zakon.kz

Конечно же, какая работа предприятий без прогрессивных технологий. Сиань, а именно район Бейлинь, славится богатыми ресурсами университетов, известных по всей стране. В 2013 году здесь начали сотрудничать с местными вузами, чтобы продвигать промышленность и открывать новые инновационные предприятия. Их существующие корпуса начали использовать для развития бизнеса. На данный момент заключены контракты с 14 вузами и тремя научно-исследовательскими институтами, чтобы объединить все силы для исследовательской работы. Это место сегодня называется Зоной научных и технологических инноваций. В ней сосредоточены 540 предприятий, а сумма контрактов составляет 1,6 млрд юаней. Прибыль инновационных компаний – 5 млрд юаней.



Фото: Zakon.kz

Это своего рода инкубатор, гавань для коммерциализации ноухау. Для предприятий представляются пять платформ. Платформы инкубаторы для инвестиций, для превращения технологий, обслуживания инвестиций и финансов, демонстрации товаров и для общественных услуг.

Также сюда привлекают профессиональные кадры и талантливых разработчиков. Созданы центры брейншторма. Возможно, в перспективе казахстанские предприятия также присоединятся к платформам.

Фото: Zakon.kz

Среди представленных экземпляров, которые довелось увидеть, было оборудование для реабилитации после нейрохирургических операций, для лечения остеохондроза и воспалительных заболеваний, очистки воды. Также представили специальную "маску" (наносится методом опрыскивания. – Прим. ред.) для яблок, чтобы они не портились и ими не лакомились насекомые, квадрокоптеры и дроны, помогающие людям при ЧС или доставляющие почту, системы цифрового управления, используемые при производстве двигателей.

Фото: Zakon.kz

В целом, спектр научных изысканий достаточно широк и разнообразен. Возможно, по истечении времени эта зона станет эпицентром высоких технологий и таким же популярным, как Силиконовая долина.

Но Сиань наряду со стремлением к инновациям и развитию при этом не теряет своей уникальной атмосферы как города с богатой историей и культурой.

Фото: Zakon.kz

В завершение пребывания в этом великолепном городе нам удалось увидеть знаменитую Большую пагоду диких гусей (Да Янта). Ее часто можно лицезреть в кино и анимационных фильмах. Например, действия вокруг Пагоды происходят в мультфильме "Кунг-фу-панда".



Фото: Zakon.kz

Также прошлись по знаменитому Лотосовому парку династии Тан (ее называют "золотым веком" истории Китая. – Прим. ред.) площадью более 650 кв. м. Он разделен на 12 тематических зон, посвященных жизни императорского двора, поэзии, быту китайского народа той эпохи, религии, женщинам древности и чайной церемонии.

Кстати, в мае 2023 года именно здесь состоялась официальная церемония встречи глав государств, принимающих участие в работе саммита "Центральная Азия - Китай", где выступал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Zakon.kz

Парк лотосов – излюбленное место в качестве фотозоны у молодых людей и девушек, они приходят сюда в национальных одеждах. Говорят, что среди молодежи принято каждый месяц фотографироваться в таких нарядах, чтобы запечатлеть свою красоту и молодость.

Фото: Zakon.kz

Поэтому парочки – девушка в национальной одежде и фотограф – можно увидеть на каждом шагу. С одной стороны, это правильно, время быстротечно, зато потом будет что вспомнить и показать внукам.



Также ранее Zakon.kz рассказывал, как живет Пекин после снятия ковидных ограничений.