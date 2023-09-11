Пожар и гибель настоятеля: что происходит с храмом в алматинском Карасу

В октябре 2021 года под куполом храма полыхало открытое пламя. Сегодня пришедших встречают лики святых, полтора квадратных километра росписи и внушительный иконостас. Храм в честь Воздвижения Креста Господня в микрорайоне Карасу полностью восстановлен.

Уже этой осенью храм может открыть двери для православных прихожан.

Фото: АПН

С тех пор, как церковь пострадала в огне, здесь неустанно велись восстановительные работы. Рассказываем, как изменился облик храма после пожара и других испытаний, выпавших на долю святыни.



Пожар

Октябрь 2021 года. В Крестовоздвиженском храме в микрорайоне Карасу только-только установили свежеизготовленный иконостас, а стены церкви начали готовить к росписи. Чтобы во время подготовительных работ штукатурка и краска не попали на новую алтарную перегородку, ее накрыли материей.

Вероятно, именно это и сыграло фатальную роль в последующей трагедии: во время штукатурных работ под куполом случилось небольшое возгорание, ткань начала тлеть, помещение задымилось. С поступлением воздуха материя вспыхнула открытым пламенем, которое перекинулось на деревянные балки строительного леса. Пожар полностью уничтожил центральный купол, главный алтарь, иконостас и внутреннее убранство храма.

Фото: АПН





Фото: АПН

Вот так одну из красивейших церквей Казахстана, построенную десятью годами ранее трудами жителей Карасу, пришлось возрождать, что называется, из пепла. К счастью, не пострадало главное место всего храма – святой престол, а большую часть икон в связи с реставрацией заблаговременно перенесли в другое помещение.



Ремонт с испытаниями

Богослужения для православных жителей Карасу не прекратились – их стали проводить в здании приходской трапезной. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обратился к казахстанцам с призывом помочь в восстановлении святыни. Стали поступать первые пожертвования. Возрождение началось.

Новый купол и гибель настоятеля

Фото: АПН

Старый купол был позолоченным с применением нитрида титана – это химическое соединение используют в церквях, чтобы добиться эффекта золота. Подвергшись термической обработке, такое покрытие меняет цвет: поэтому, сгорев, верхняя часть храма стала перламутровой.



На пожертвования прихожан настоятель храма отец Мелитон успел восстановить сгоревший купол, после чего 16 мая 2022 года трагически погиб в дорожной аварии на 63-м году жизни. Очередное тяжелое испытание, или, как говорят православные, – искушение, на долю маленького семейного прихода.

Иконостас и пожар в мастерской

Фото: АПН

При восстановлении алтарной перегородки случилось еще одно несчастье. В мастерской в Подмосковье, где изготавливали новый иконостас для Карасуского храма, произошел пожар, погибло два человека. И эту скорбь служители храма приняли с должным смирением. Работу начали заново.



Фото: АПН

И вот, наконец, в сентябре 2023-го года реконструкция и установка изделия завершены. Перед мастерами стояла задача вернуть образ утраченного в пожаре иконостаса. Поэтому перегородка выполнена в древнерусском стиле, иконы написаны в традиционной технике на основе яичной темперы с золочением на полимент – как тысячу лет назад.

Фото: АПН

Мастера детально воспроизвели элементы резьбы, карта икон полностью соответствует той, которая была изначально, рассказал художественный руководитель проекта Даниил Марченко. В длину изделие достигает почти 11 метров, в высоту – 6 метров. Максимальная верхняя точка – 7 метров 20 см.

Роспись и работа над ошибками

Фото: АФН

Пожар 2021-го года случился во время росписи барабана – цилиндрической части церкви, которая служит основанием для купола. Воспоминания о трагедии были слишком свежи: новые работы проводились со строжайшим соблюдением техники безопасности.



Фото: АПН





Фото: АПН

На протяжении 11 месяцев мастера выполняли непростую задачу, учитывая сложную крестово-купольную архитектуру храма: украсили своды и купол ликами святых, библейскими сюжетами в фресковой технике, отполированным до глянцевого блеска золочением. Площадь позолоты составила 177 квадратных метров, общая площадь росписи – 1641 квадратный метр.



"Я смотрел на белые стены, и все ждал: когда они будут расписаны? Когда это случилось, я был восхищен: роспись легкая, красивая, в византийском стиле, много золочения, что придает торжественность, но при этом выглядит скромно. И в этом деле не обошлось без трудностей. Но милостью Божией все искушения остались позади", – вспоминает нынешний ключарь Крестовоздвиженского храма Роман (Бурдуков).

Божий промысел





Фото: АПН





Фото: АПН

Крестовоздвиженский храм – один из красивейших в Казахстане. Однако это не старинный храм. О его строительстве православные жители Карасу всерьез задумались в 2004 году. Через два года по просьбе инициативных горожан власти города выделили земельный участок. А в сентябре 2006-го начали возводить двухэтажное служебное здание и готовить проект будущей церкви. Отец Роман (Бурдуков), вспоминая о том времени, говорит:



"Когда мы пришли сюда с протоиереем Александром (Поротиковым), будущим иеромонахом Мелитоном, здесь был только первый этаж административного здания, огражденная территория и немного стройматериалов. Отец Александр тогда предложил: "Есть желание кирпичи покидать, потрудиться?" И вот с тех пор милостью Божьей жизнь моя связана с этим местом. А отец Мелитон стал моим духовным отцом – вплоть до своей трагической гибели".

За 20 лет своего служения отец Мелитон построил не только Крестовоздвиженский, но и другие храмы: во имя святых мучеников Адриана и Наталии (поселок Отеген-Батыр), Свято-Елисаветинский (поселок Колди), храм иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" (село Косозен), придел в честь иконы Божией Матери "Всецарица" (поселок Карасу), Собор Рождества Христова (поселок Акбулак).

Фото: АПН

В храм в честь Воздвижения Креста Господня приезжают люди со всего города, даже во время реставрации. Хотя в церкви еще не установлен престол, отсутствуют некоторые элементы внутреннего убранства, не проведено торжественное освящение, уже можно сказать: городу возвращена его святыня.



Отец Роман, рассуждая об испытаниях, выпавших на долю своего родного храма, приводит слова отцов православной церкви:

"Храм на искушениях – это особый храм. Я не хотел бы, чтобы было много искушений, но все в руках Божьих. Главное, чтоб мы могли это понять. И принять достойно, с пониманием, упованием и верой".

Автор: Полина Чихичина, АПН