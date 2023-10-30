Как сделать заказ на языке жестов: в Актау работает кафе, в котором весь персонал – глухонемые
Кафе открыла социальный предприниматель Бибигуль Рамазан. Когда-то она возглавляла общественный фонд, который помогал сельским женщинам получить профессию и работу. На одном из форумов общественников познакомилась с социальным предпринимателем из Астаны.
Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров
"Тогда я впервые услышала о социальном предпринимательстве. Он рассказал, что у него есть цех, где работают слабовидящие – они плетут корзины, а на автомойке работают люди с РАС. В Астане я посетила кафе, где также работали слабослышащие, это было еще в 2018 году. И с тех пор меня не покидала мысль - открыть такое же кафе в Актау. В прошлом году я случайно узнала, что здание, где мы сейчас находимся, пустует – оно было на балансе акимата. Я рассказала акиму свой проект, и он меня поддержал. И не только меня. Возле нас в соседнем помещении открыт реабилитационный центр для особенных детей, также рядом скоро откроют адаптационный центр для маломобильных граждан. За полгода сделали здесь ремонт, причем поддержали многие строительные компании города", – говорит Бибигуль Рамазан.
В одном из салонов красоты сестра Бибигуль познакомилась со слабослышащей девушкой – она работала там уборщицей, и сразу предложила ей работу в кафе.
Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров
"Она пришла с сурдопереводчиком – для таких случаев выделяют специалистов. Оказалось, что есть чат, где общаются люди с ограниченными возможностями по слуху. Поэтому персонал я нашла быстро. Сейчас в кафе работают 14 человек – все они общаются только жестами. Зарплату им платит государство. Но особо отличившимся мы также выдаем дополнительную заработную плату", - говорит социальный предприниматель.
Двух парней обучили ремеслу бариста, также специально пригласили кондитера, которая обучила пекарей. Кроме того, здесь работают официанты, водители (также с инвалидностью по слуху), администратор, повара, помощники повара. Всем сотрудникам от 20 до 30 лет. Абсолютное большинство – слабослышащие с рождения.
Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров
"У некоторых обычные родители, которые слышат и разговаривают, у других – вся семья – глухонемые. Есть те, кто лишился слуха из-за болезни в детстве", - объясняет Бибигуль Рамазан.
26-летняя Айнур Закир имеет инвалидность по слуху. Работает в кафе администратором, вместе с мужем – он бариста. Сама Айнур – из Алматы. У девушки, несмотря на проблемы со здоровьем, целых две профессии – она смм-специалист и визажист.
"Я слежу за чистотой в зале, также смотрю, каких продуктов недостаточно, составляю список, отдаю его водителю и проверяю, все ли в наличии. Мне нравится тут работать – хороший коллектив. Это здорово, что открываются такие места, где могли бы работать люди с ограничениями по здоровью", - говорит Айнур Закир.
История Станислава Гапановича – необычна. Когда он узнал о том, что в Актау открыто такое кафе, свободных вакансий здесь уже не было. Тогда парень предложил – буду работать просто так, бесплатно, только разрешите! Видя его рвение, администрация кафе пошла навстречу и взяла его на работу. Супруга Станислава тоже с инвалидностью по слуху, у пары растет дочь, она еще маленькая.
"Действительно, мест для тех, у кого есть ограничения по здоровью, не так много, да и выбора особого нет. Поэтому такие кафе – это отличная возможность найти работу, проявить себя, обучиться новой профессии, обрести свое место в жизни", - отмечает Станислав.
Для того, чтобы сделать заказ в этом кафе, необязательно владеть языком жестов. Посетители выбирают в меню нужные блюда, показывают официанту, который записывает и для подтверждения заказа показывает запись посетителям.
Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров
"Когда все пришли на работу, в коллективе не было такого, когда один за всех и все за одного. Но мы проводили тимбилдинги, вместе отмечали дни рождения, сами выучили язык жестов, в общем, делали все, чтобы сплотить коллектив. Теперь я могу гордиться ими. Они действительно поддерживают друг друга, появилось чувство плеча", - говорит Бибигуль Рамазан.
Сейчас в Мангистауской области проживают 1120 людей с ограниченными по слуху возможностями. У Бибигуль Рамазан – новые планы. При поддержке одной из нефтяных компаний региона она планирует открыть швейный цех, где будут трудиться женщины с инвалидностью по слуху.