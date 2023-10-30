Как сделать заказ на языке жестов: в Актау работает кафе, в котором весь персонал – глухонемые

Кафе было открыто относительно недавно, но уже завоевало популярность. Здесь работают 15 человек. Четырнадцать из них– от официанта до повара имеют инвалидность по слуху, передает Zakon.kz.

Кафе открыла социальный предприниматель Бибигуль Рамазан. Когда-то она возглавляла общественный фонд, который помогал сельским женщинам получить профессию и работу. На одном из форумов общественников познакомилась с социальным предпринимателем из Астаны.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Тогда я впервые услышала о социальном предпринимательстве. Он рассказал, что у него есть цех, где работают слабовидящие – они плетут корзины, а на автомойке работают люди с РАС. В Астане я посетила кафе, где также работали слабослышащие, это было еще в 2018 году. И с тех пор меня не покидала мысль - открыть такое же кафе в Актау. В прошлом году я случайно узнала, что здание, где мы сейчас находимся, пустует – оно было на балансе акимата. Я рассказала акиму свой проект, и он меня поддержал. И не только меня. Возле нас в соседнем помещении открыт реабилитационный центр для особенных детей, также рядом скоро откроют адаптационный центр для маломобильных граждан. За полгода сделали здесь ремонт, причем поддержали многие строительные компании города", – говорит Бибигуль Рамазан.

В одном из салонов красоты сестра Бибигуль познакомилась со слабослышащей девушкой – она работала там уборщицей, и сразу предложила ей работу в кафе.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Она пришла с сурдопереводчиком – для таких случаев выделяют специалистов. Оказалось, что есть чат, где общаются люди с ограниченными возможностями по слуху. Поэтому персонал я нашла быстро. Сейчас в кафе работают 14 человек – все они общаются только жестами. Зарплату им платит государство. Но особо отличившимся мы также выдаем дополнительную заработную плату", - говорит социальный предприниматель.

Двух парней обучили ремеслу бариста, также специально пригласили кондитера, которая обучила пекарей. Кроме того, здесь работают официанты, водители (также с инвалидностью по слуху), администратор, повара, помощники повара. Всем сотрудникам от 20 до 30 лет. Абсолютное большинство – слабослышащие с рождения.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"У некоторых обычные родители, которые слышат и разговаривают, у других – вся семья – глухонемые. Есть те, кто лишился слуха из-за болезни в детстве", - объясняет Бибигуль Рамазан.

26-летняя Айнур Закир имеет инвалидность по слуху. Работает в кафе администратором, вместе с мужем – он бариста. Сама Айнур – из Алматы. У девушки, несмотря на проблемы со здоровьем, целых две профессии – она смм-специалист и визажист.

"Я слежу за чистотой в зале, также смотрю, каких продуктов недостаточно, составляю список, отдаю его водителю и проверяю, все ли в наличии. Мне нравится тут работать – хороший коллектив. Это здорово, что открываются такие места, где могли бы работать люди с ограничениями по здоровью", - говорит Айнур Закир.

История Станислава Гапановича – необычна. Когда он узнал о том, что в Актау открыто такое кафе, свободных вакансий здесь уже не было. Тогда парень предложил – буду работать просто так, бесплатно, только разрешите! Видя его рвение, администрация кафе пошла навстречу и взяла его на работу. Супруга Станислава тоже с инвалидностью по слуху, у пары растет дочь, она еще маленькая.

"Действительно, мест для тех, у кого есть ограничения по здоровью, не так много, да и выбора особого нет. Поэтому такие кафе – это отличная возможность найти работу, проявить себя, обучиться новой профессии, обрести свое место в жизни", - отмечает Станислав.

Для того, чтобы сделать заказ в этом кафе, необязательно владеть языком жестов. Посетители выбирают в меню нужные блюда, показывают официанту, который записывает и для подтверждения заказа показывает запись посетителям.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Когда все пришли на работу, в коллективе не было такого, когда один за всех и все за одного. Но мы проводили тимбилдинги, вместе отмечали дни рождения, сами выучили язык жестов, в общем, делали все, чтобы сплотить коллектив. Теперь я могу гордиться ими. Они действительно поддерживают друг друга, появилось чувство плеча", - говорит Бибигуль Рамазан.

Сейчас в Мангистауской области проживают 1120 людей с ограниченными по слуху возможностями. У Бибигуль Рамазан – новые планы. При поддержке одной из нефтяных компаний региона она планирует открыть швейный цех, где будут трудиться женщины с инвалидностью по слуху.