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События

Взрыв в кафе в Щучинске: прокуроры сделали заявление по громкому делу

ВЗрыв, МЧС, пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 18:20 Фото: МЧС РК
Специальные прокуроры Акмолинской области завершили расследование резонансного уголовного дела о взрыве газового баллона и пожаре в кафе "Центр плова Loft". Об этом 16 июня 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает Zakon.kz.

По данным прокуратуры, в рамках расследования к уголовной ответственности привлекаются сразу три человека: арендатор заведения, директор автогазозаправочной станции (АГЗС) и лицо, непосредственно осуществлявшее доставку газа.

Их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 "Нарушение требований пожарной безопасности" и части 3 статьи 306 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РК.

На данный момент спецпрокурорами установлена прямая причинно-следственная связь между допущенными нарушениями требований безопасности и наступившими тяжкими последствиями.

"Окончательное решение по делу будет принято судом", – сообщили 16 июня 2026 года в прокуратуре региона.

26 февраля в Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек, 7 человек погибли. Четверых пострадавших госпитализировали в реанимацию в Бурабайскую районную больницу, шестерых доставили в многопрофильную облбольницу Кокшетау. Все были в тяжелом состоянии.

Шесть семей погибших при взрыве получили по 4 миллиона тенге в качестве компенсации.

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Канат Болысбек
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