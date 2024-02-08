Астану накрыл сильный буран: что происходит в городе

8 февраля в Астане разбушевалась непогода – метель и сильный ветер с порывами до 28 м/с. Столичные коммунальщики ведут бесперебойную круглосуточную работу, школьников отправили на "дистанционку". Корреспондент Zakon.kz рассказывает, что происходит в городе.

По данным "Казгидромета", 8-9 февраля в Астане ожидается метель и гололед, сильный ветер с порывами 15-20 м/с, а временами до 23-28 м/с. 7 февраля в городе объявили штормовое предупреждение.

Фото: Zakon.kz

"Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны рекомендует жителям и гостям столицы прислушиваться к рекомендациям специалистов, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях", – говорится в сообщении.

Застройщикам также рекомендовали принять дополнительные меры и по возможности ограничить работы на строительных объектах.

Фото: Zakon.kz

В связи с ухудшением погоды столичных школьников 0-9 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, из-за закрытия трасс временно приостановили работу всех пригородных маршрутов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Люди спасаются от сильного ветра на теплых остановках.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на порывистый ветер и гололед, по данным Управления здравоохранения города, количество обращений в травмпункты не превысило среднестатистический уровень.

"На данное время количество обращений из-за погодных условий не увеличилось", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в Управлении здравоохранения.

Фото: Zakon.kz

Столичные коммунальщики тем временем ведут бесперебойную круглосуточную работу, очищая улицы, дворы, площади и дороги от снега и наледи. В работах ежедневно задействуют до 2,5 тыс. дорожников.

Фото: Zakon.kz

С утра 8 февраля в снегоуборочных работах задействовали более 2,4 тыс. дорожных рабочих и свыше 1,6 тыс. единиц спецтехники. За прошедшую ночь из города вывезли свыше 55 тыс. кубометров снега.



Фото: Zakon.kz

При штормовом ветре спасатели рекомендуют не ставить под деревьями и ветхими строениями личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире. Выходить из зданий следует лишь в исключительных случаях.

О том, как буран в Астане отразился на работе столичного аэропорта, читайте здесь.