В горах Алматы выпал первый снег

Календарная осень вступает в силу и уже проявилась первым снегом, который прошел в горах Алматы ночью 25 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Кадры снегопада появились в Threads с подписью: "Первый снег на Шымбулаке".

Судя по текущим кадрам с онлайн-трансляции курорта Шымбулак, снег лег в районе верхней станции канатной дороги на Талгарском перевале (около 3200 м над уровнем моря).

Согласно прогнозу погоды, в Алматы в ближайшие выходные осадков не ожидается, температура воздуха составит +23°С.