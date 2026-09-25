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События

В горах Алматы выпал первый снег

Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, горный курорт, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 10:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Календарная осень вступает в силу и уже проявилась первым снегом, который прошел в горах Алматы ночью 25 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Кадры снегопада появились в Threads с подписью: "Первый снег на Шымбулаке".

Судя по текущим кадрам с онлайн-трансляции курорта Шымбулак, снег лег в районе верхней станции канатной дороги на Талгарском перевале (около 3200 м над уровнем моря).

Шымбулак, снег, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 10:16

Фото: shymbulak.com

Согласно прогнозу погоды, в Алматы в ближайшие выходные осадков не ожидается, температура воздуха составит +23°С.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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