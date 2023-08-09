Токаев побеседовал с молодежью в Павлодаре

Глава государства посетил региональный IT Hub, созданный на базе Павлодарского колледжа информационных технологий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, здесь будущие специалисты в сферах информационной безопасности и машиностроительной промышленности получают актуальные знания в области IT-рынка, находят бизнес-партнеров. В целях ранней профориентации на базе IT Hub организованы курсы для школьников города по направлениям "Робототехника", "Графический дизайн", "3D-прототипирование". Для взрослого населения действуют курсы компьютерной грамотности.

Президент осмотрел лаборатории сетевого и системного администрирования, 3D-прототипирования и цех лазерной резки металла, а также побеседовал с преподавателями.

Фото: Акорда

Президент побеседовал с представителями креативной молодежи Павлодарской области.

Глава государства высоко оценил достижения молодежи и подчеркнул, что будущее нашей страны в значительной степени зависит от уровня развития высоких технологий.

"Только в одной Павлодарской области столько талантливых молодых людей. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что вы внесете большой вклад в развитие нашей экономики. Я всегда уделяю внимание молодежи. Наша молодежь, в первую очередь, должна быть ответственной, трудолюбивой, интеллектуальной, креативной и предприимчивой. Я возлагаю большие надежды на молодежь", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Утром 9 августа Токаев прибыл с рабочим визитом в Павлодарскую область.

Первым делом он ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза.

Кроме того, Токаев рассказал, что озвучит в предстоящем Послании.