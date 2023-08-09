Токаев побеседовал с молодежью в Павлодаре
Как пишет Акорда, здесь будущие специалисты в сферах информационной безопасности и машиностроительной промышленности получают актуальные знания в области IT-рынка, находят бизнес-партнеров. В целях ранней профориентации на базе IT Hub организованы курсы для школьников города по направлениям "Робототехника", "Графический дизайн", "3D-прототипирование". Для взрослого населения действуют курсы компьютерной грамотности.
Президент осмотрел лаборатории сетевого и системного администрирования, 3D-прототипирования и цех лазерной резки металла, а также побеседовал с преподавателями.
Фото: Акорда
Президент побеседовал с представителями креативной молодежи Павлодарской области.
Глава государства высоко оценил достижения молодежи и подчеркнул, что будущее нашей страны в значительной степени зависит от уровня развития высоких технологий.
"Только в одной Павлодарской области столько талантливых молодых людей. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что вы внесете большой вклад в развитие нашей экономики. Я всегда уделяю внимание молодежи. Наша молодежь, в первую очередь, должна быть ответственной, трудолюбивой, интеллектуальной, креативной и предприимчивой. Я возлагаю большие надежды на молодежь", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Утром 9 августа Токаев прибыл с рабочим визитом в Павлодарскую область.
Первым делом он ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза.
Кроме того, Токаев рассказал, что озвучит в предстоящем Послании.