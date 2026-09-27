Токаев наградил выживших при трагедии на Каспии военных

Фото: Министерство обороны РК

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил медалью "Ерлігі үшін" троих военнослужащих, выживших во время учений в Мангистауской области. Награды присуждены за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью "Ерлігі үшін" награждены: Бекет Қуандық – матрос (стрелок) войсковой части 29011; Ақжол Темерхан – матрос (стрелок) войсковой части 29011; Никита Удалов – специалист (санитарный инструктор) войсковой части 29011. Ранее Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области. Государственные награды присуждены им за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга.

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