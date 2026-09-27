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События

Токаев наградил выживших при трагедии на Каспии военных

Военные учения, военно-морские силы Республики Казахстан, военно-морские силы РК, ВМС РК, учения военно-морских сил РК, Каспий, Каспийское море, военные учения на Каспии, военные учения на Каспийском море, гибель военнослужащих на Каспийском море, гибель военнослужащих на Каспи, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 12:51 Фото: Министерство обороны РК
Президент Касым-Жомарт Токаев наградил медалью "Ерлігі үшін" троих военнослужащих, выживших во время учений в Мангистауской области. Награды присуждены за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью "Ерлігі үшін" награждены:

  1. Бекет Қуандық – матрос (стрелок) войсковой части 29011;
  2. Ақжол Темерхан – матрос (стрелок) войсковой части 29011;
  3. Никита Удалов – специалист (санитарный инструктор) войсковой части 29011.

Ранее Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области. Государственные награды присуждены им за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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