Токаев наградил выживших при трагедии на Каспии военных
Фото: Министерство обороны РК
Президент Касым-Жомарт Токаев наградил медалью "Ерлігі үшін" троих военнослужащих, выживших во время учений в Мангистауской области. Награды присуждены за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга, сообщает Zakon.kz.
Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью "Ерлігі үшін" награждены:
- Бекет Қуандық – матрос (стрелок) войсковой части 29011;
- Ақжол Темерхан – матрос (стрелок) войсковой части 29011;
- Никита Удалов – специалист (санитарный инструктор) войсковой части 29011.
Ранее Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области. Государственные награды присуждены им за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга.
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