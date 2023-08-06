Гроза, град, сильная жара: прогноз погоды в Казахстане на 7 августа
По прогнозам синоптиков, в Казахстане сохранится неустойчивая погода.
"По прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, востоке, в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалом. Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге страны с пыльной бурей. На севере РК в ночные и утренние часы ожидается туман".РГП "Казгидромет"
Днем Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара 35-38°С, в Мангистауской области сохраняется сильная жара 38-41°С.
В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, востоке Северо-Казахстанской областях сохраняется, на юге, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Жетысуской и Абайской областях, на юге Костанайской, в центре, на юге Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.