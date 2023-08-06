Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Гроза, град, сильная жара: прогноз погоды в Казахстане на 7 августа

небо, облака Фото: pixabay
"Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 7 августа, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, в Казахстане сохранится неустойчивая погода.

"По прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, востоке, в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалом. Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге страны с пыльной бурей. На севере РК в ночные и утренние часы ожидается туман".РГП "Казгидромет"

Днем Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара 35-38°С, в Мангистауской области сохраняется сильная жара 38-41°С.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, востоке Северо-Казахстанской областях сохраняется, на юге, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Жетысуской и Абайской областях, на юге Костанайской, в центре, на юге Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также

Сильная жара и пожарная опасность: прогноз погоды в Казахстане на 6 августа

Список присужденных образовательных грантов на 2023 год

Домики для бездомных кошек продолжают устанавливать в Алматы

Мухит Турсынали
Казгидромет
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане установлена минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава вузов
В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
Учет домашних животных
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
Трудности и испытания: астрологи предупредили представителей нескольких знаков зодиака
Трудности и испытания: астрологи предупредили представителей нескольких знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления