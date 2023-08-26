Прогноз погоды в регионах Казахстана на 27 августа

"Кизгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений природы по территории Казахстана на 27 августа, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, в стране сохранится неустойчивый характер погоды.

"На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможен град. На севере, в центре, юге, юго-востоке РК ожидается сильный дождь. На севере, северо-западе РК ожидается туман, на юго-западе – пыльная буря". РГП "Казгидромет"

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской области, на севере, востоке, юго-востоке Мангистауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-западе, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В северной половине Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области – высокая пожарная опасность.

В Жетысуской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области – чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Абайской, Восточно-Казахстанской областей, на юге, в центре Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.