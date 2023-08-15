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Глава МИОР о жестком обыске Сандугаш Дуйсеновой: Раздевают всех

Глава МИОР: при обыске журналистки Дуйсеновой не было нарушения закона Фото: скриншот видео
Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали прокомментировал обыск журналистки Сандугаш Дуйсеновой, во время которого ей пришлось раздеться, передает Zakon.kz.

Глава МИОР Дархан Кыдырали в кулуарах правительства 15 августа прокомментировал ситуацию с обыском журналистки Сандугаш Дуйсеновой.

"В МВД сообщили, что со всеми проводится такая процедура (раздевание при обыске. – Прим. ред.). В связи с этим здесь не было правонарушения".Дархан Кыдырали

Глава МИОР подчеркнул, что министерство не может вмешиваться в процесс расследования, но окажет Сандугаш Дуйсеновой любую возможную помощь.

"Мы держим связь с правоохранительными органами. Мы хорошо знакомы с нашей коллегой Сандугаш Дуйсеновой, уважаем ее, поддерживаем. Также мы поговорили с ее помощником и адвокатом. В целом адвокат тоже сказал, что все произошло в рамках закона".Дархан Кыдырали

Задержание гражданской активистки Сандугаш Дуйсеновой в Талдыкоргане полицейские подтвердили 11 августа. Позже ее отпустили домой под подписку о невыезде. Сандугаш Дуйсенова в своих соцсетях сообщала, что при обыске ее полностью раздели. Адвокат гражданской активистки назвала задержание незаконным. В квартире журналистки также провели обыск.

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