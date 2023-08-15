Жесткий обыск Сандугаш Дуйсеновой: зачем журналистку раздели донага?

В кулуарах правительства первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал, что раздевание задержанных при процедуре личного обыска производят согласно Уголовно-процессуальному кодексу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Комментируя вопрос о том, для чего при обыске журналистку Сандугаш Дуйсенову раздели догола и не нарушает ли это международные конвенции, представитель МВД отметил, что это действие регламентировано УПК РК.

"Речь идет о процедуре личного обыска. Это следственное действие регламентировано УПК, как и применение технических средств, то есть видеосъемки. Это делается для того, чтобы гражданин не мог сказать, что у него что-то лишнее изъято. Другая цель – если человек окажется в специальном учреждении, чтобы не говорил, что ему нанесли телесные повреждения". Марат Кожаев

Первый замминистра добавил, что обыск, предполагающий обнажение, проводят сотрудники того же пола, что и задержанный. Эта процедура необходима, чтобы человек не пронес с собой никаких предметов, в том числе элементов женского гардероба, с помощью которых может нанести себе телесные повреждения.

"У этого действия несколько целей. Это не преследует целей нарушения конвенции. Это личный обыск, предусмотренный УПК для полноты расследования, его избирает следователь", – сказал представитель МВД.

Также у Марата Кожаева спросили о том, раздевают ли при обыске задержанных чиновников. Он ответил, что эта процедура регламентирована УПК и одинакова для всех граждан.

"Если это касается вопросов личного обыска, да, это проводится уполномоченным сотрудником. То есть в данном случае следователем в присутствии понятых одного пола. При этом ведется видеосъемка. В данном случае как раз присутствовала защитник госпожи Дуйсеновой. Она свои комментарии по этому поводу дала". Марат Кожаев

11 августа 2023 года в Талдыкоргане задержали известную журналистку и гражданскую активистку Сандугаш Дуйсенову. На следующий день ее отпустили. В соцсетях журналист рассказала, что ее снимали обнаженной в отделении полиции.

В связи с задержанием адвокат Сандугаш Дуйсеновой сделала заявление.