Отравление детей в Карагандинской области: результатов экспертизы до сих пор нет

Минздрав до сих пор не знает, чем отравились дети в Карагандинской области: результаты судмедэкспертизы еще не готовы. Об этом рассказала министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах правительства, сообщает Zakon.kz.

При госпитализации детей, как отметила министр, врачи поставили диагноз "отравление неизвестным токсическим веществом". У пострадавших взяли анализы. Инфекционные заболевания исключили сразу, это подтвердили все анализы.

"По поводу токсического вещества мы говорили, что все биологические материалы детей были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для определения. Также идет проверка со стороны Генеральной прокуратуры. Вопрос, почему затянулась судмедэкспертиза, нужно задавать Минюсту, так как судмедэкспертиза относится к Минюсту. Идут лабораторные исследования разных этапов. Есть исследования, которые проводятся в течение месяца-двух. Поэтому мы ждем заключение проверки Генпрокуратуры. На прошлой неделе, когда мы спрашивали, нам говорили, что две недели осталось. Неделя прошла. Мы тоже ждем". Ажар Гиният

По словам главы Минздрава РК, пострадавшие дети получают полное симптоматическое лечение по протоколу терапии отравлений, вызванных токсическими веществами.

"Все республиканские лучшие специалисты ежедневно их консультируют и выезжают, на месте смотрят. Почему мы детей сразу не перевезли на республиканский уровень? Потому что они были нетранспортабельны, транспортировка ухудшила бы их состояние. Дети были на аппарате, они и сегодня находятся на аппарате. Сейчас двое детей сняты с ИВЛ-аппарата и переводятся с улучшением в неврологическое отделение. С самого начала двое детей были крайне тяжелые, мы об этом с первых же дней говорили. Все эти дни врачи боролись за их жизнь. На сегодня пятеро находятся в больнице, двоих с улучшением из реанимации планируют перевести в профильное отделение". Ажар Гиният

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова добавила, что медико-социальные учреждения – это коммунальные предприятия акимата Карагандинской области.

"За нами – методологическое обеспечение, что касается стандартов. Сейчас комиссия, созданная акиматом области, завершает работу. Как мне сейчас дали информацию, числа 5-го они объявят результаты – что именно случилось, по какой причине столько детей заболели и попали в больницу", – пояснила Тамара Дуйсенова.

Еще один воспитанник Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, где в конце июля 2023 года произошло массовое отравление, скончался 28 августа.

Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. 1 августа в больницу поступили еще двое детей. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело, которое передано в управление специальных прокуроров региона.

2 августа в связи с улучшением состояния двоих детей выписали из больницы. Они проходили лечение в отделении инфекционного центра областной клинической больницы. 3 августа в связи с улучшением общего состояния выписали еще двоих детей, поступивших в нейробоксированное отделение 31 июля.

В Генпрокуратуре заявили, что после массового отравления в стране проверят все спеццентры для детей.

