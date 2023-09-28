"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": "Ангеболл" или контрпрессинг

Центральный матч 7-го тура АПЛ – это настоящая тактическая дуэль. Анге Постекоглу примет на своем поле "Ливерпуль", восставший после прошлого сезона. Поговорим с экспертами Parimatch о том, кто выйдет победителем из этой игры.

"Тоттенхэм"

При Анге Постекоглу "шпоры" продолжают удивлять со знаком "плюс". Мало того, что команда пока ни разу не проиграла в новом сезоне, так еще и по игре всё отлично – прессинг-машина по схеме 4-2-3-1 работает как часы. И хоть в дерби с "Арсеналом" победить не вышло – "канониры" должны сказать спасибо Кристиану Ромеро за ничью, – но матч выдался очень равным и ярким.

Матчи "Тоттенхэма" при австралийском тренере смотреть одно удовольствие. В них всегда много атак и голов, причем в обе стороны. Вот и аналитики Parimatch считают, что в этой встрече будет забито минимум 3 мяча и дают на такой исход 1.61.

"Ливерпуль"

Все прекрасно и у банды Клоппа: после ничьи с "Челси" "скаузеры" идут на серии из 5 побед подряд. Фирменный контрпрессинг, здоровые и забивающие Луис Диас и Диогу Жота, влившийся в команду Собослаи – красота! Даже Дарвин Нуньес разыгрался: в последних 5 играх на счету уругвайца 4 мяча, 3 из которых – в АПЛ.

Основа тактики "Ливерпуля" при Клоппе – прессинг соперника после отбора у него мяча. В первом тайме команда в основном ведёт разведку и ловит оппонента на ошибках, но долго не раскачивается. Да и чаще всего "скаузеры" забивают первыми, что было в 10 из последних 15 матчей Премьер-лиги. Эксперты Parimatch оценивают вероятность этого в 1.76.

Аналитика и прогноз

"Ливерпуль" сейчас без травм и игроки в полном порядке, а значит даже в паре с симпатичным "Тоттенхэмом" он выглядит фаворитом. Что подтверждают и аналитики Parimatch: 2.18 на "скаузеров" против 3.00 на "шпор". Но банда Постекоглу просто так не сдастся, что мы уже видели против "Арсенала", а значит в этой встрече забьют обе команды: такой исход оценен экспертами в 1.39.

Согласен с экспертами или хочешь сделать свой прогноз? Заряжай на Parimatch и получай бонус до 150 000 тенге к первому пополнению!