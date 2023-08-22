Глава МЧС объяснил, почему так долго тушат пожар в шахте "Казахстанская"

Глава МЧС РК Сырым Шарипханов в кулуарах правительства 22 августа рассказал, почему пожар в шахте "Казахстанская" так долго не могут потушить, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сырым Шарипханов рассказал о текущей ситуации в шахте "Казахстанская".

"Вы все знаете из СМИ, что горела транспортерная лента. Огонь оттуда перекинулся на пласты угля. Поэтому горит в принципе долго. Тушение – тоже вопрос непростой", – заявил министр.

По его словам, спасатели работают в непригодной для дыхания среде, при ограниченной видимости и высокой температуре. Их работу осложняет то, что пожар приходится тушить не на поверхности, а под землей.

"Есть определенные технологии, согласно которым необходимо работу выполнить. В частности, перемычки гипсовые устанавливаются. О прогнозах пока рано говорить. Но я думаю, что в ближайшее время потушат", – резюмировал глава МЧС.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Все оставшиеся в шахте погибли.



Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".