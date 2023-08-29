Могут ли вновь продлить учебный год казахстанским школьникам

Заместитель премьер-министра, министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 29 августа объяснила, почему в Казахстане решили вернуть прежнюю продолжительность учебного года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тамара Дуйсенова напомнила, что принято решение завершить 2023/2024 учебный год 25 мая.

"Я уже объявила об этом. Я бы хотела сразу подчеркнуть: то, что дети обучаются до 36 недель или до 40 недель – это мировая практика. Но к этому нужно подготовиться, подготовить обучающую программу, провести организационную работу, плюс опять же инфраструктура. Поэтому мы говорим сейчас, что 34-недельным учебным годом, 25 мая, завершаем", – пояснила глава МТСЗН.

Однако, по ее словам, к вопросу о продлении учебного года можно будет вернуться в дальнейшем, когда решат проблему дефицита ученических мест.



"Сейчас строится очень много школ. Решим вопросы с аварийными школами и трехсменными школами, и когда регионы будут готовы подать такую инфраструктуру, что смогут ребята по 25-30 человек сидеть в одном классе, когда будут соответствующие условия, – конечно, можем вернуться (к этому вопросу. – Прим. ред.), но с учетом нашей специфики", – заверила Тамара Дуйсенова.

25 августа стало известно, что казахстанским школьникам вернули прежний срок обучения.

О том, сколько стоит собрать ребенка в школу в Астане, можно прочитать здесь.