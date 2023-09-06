Жара вернется в Казахстан

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по стране в ближайшие три дня – 7-9 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на севере, востоке, в центре республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до +18+25°С, а на западе, северо-западе – понижение до +13+23°С.

"На юге, юго-востоке страны основной фон температуры +22+30°С", – говорится в сообщении.

При этом, согласно прогнозу, в ближайшие дни на большей части республики сохраняется дождливая погода с грозами и порывистым ветром.

"8-9 сентября на северо-западе, 9 сентября на севере страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 7-9 сентября 2023 года.