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Жара до +30°С вернется в Казахстан

Жара до +30°С вернется в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 13:00 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 5 по 7 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в страну вернется жара.

"Под влиянием Скандинавского антициклона в западных, 5-6 октября в северных и восточных регионах страны погода будет сухой и солнечной: днем солнце прогреет воздух на западе до +23+30°С, на севере и востоке – до +15+23°С. При этом в ночные часы температура воздуха опустится до минусовых значений".РГП "Казгидромет"

Ближе к 7 октября, как уточнили в Гидрометцентре, на север и восток начнут пробиваться дождевые облака холодного атмосферного фронта, с которым ожидаются осадки, преимущественно дождь, усиление ветра и понижение дневных температур воздуха.

"А на юге и в центре страны под влиянием атмосферных фронтов с 5 по 7 октября ожидаются дожди, 6-7 октября в горных районах – сильные дожди и грозы, усиление ветра, ночью и утром в горных районах – туман".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в октябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.

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