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Синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте

Синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 7 по 9 ноября 2023 года.

Согласно прогнозу, в ближайшие три дня в столице и двух мегаполисах страны ожидаются осадки, туман и сильный ветер. Также синоптики прогнозируют погоду без осадков.

В Астане:

  • 7 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +6+8°С;
  • 8 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С;
  • 9 ноября – переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем – дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +5+7°С.

В Алматы:

  • 7 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +12+14°С;
  • 8 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С;
  • 9 ноября – переменная облачность, дождь, днем временами сильный. Ветер юго-западный 2-7, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +10+12°С.

В Шымкенте:

  • 7 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +19+21°С;
  • 8 ноября – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +16+18°С;
  • 9 ноября – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +11+13°С.

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