Казахстан и Кипр договорились о прямых авиаперелетах

Казахстан и Кипр 25 марта подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам воздушного сообщения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Комитет гражданской авиации РК, меморандум подписали заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос.

"Меморандум о взаимопонимании предусматривает права на выполнение до семи рейсов в неделю назначенными перевозчиками каждой из сторон. Также предусмотрено множественное назначение перевозчиков с каждой стороны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с меморандумом казахстанские авиакомпании имеют право выполнять перевозки в Ларнака и Пафос, а кипрские авиакомпании в Астану и Алматы.

Ранее сообщалось, что 25 марта 2024 года в Астане в рамках официального визита министра иностранных дел Кипра в Казахстан состоялась церемония подписания соглашения между двумя странами о передаче осужденных лиц.