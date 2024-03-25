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Казахстан и Кипр договорились о прямых авиаперелетах

Казахстан и Кипр договорились о прямых авиаперелетах , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 22:50 Фото: pixabay
Казахстан и Кипр 25 марта подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам воздушного сообщения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Комитет гражданской авиации РК, меморандум подписали заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос.

"Меморандум о взаимопонимании предусматривает права на выполнение до семи рейсов в неделю назначенными перевозчиками каждой из сторон. Также предусмотрено множественное назначение перевозчиков с каждой стороны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с меморандумом казахстанские авиакомпании имеют право выполнять перевозки в Ларнака и Пафос, а кипрские авиакомпании в Астану и Алматы.

Ранее сообщалось, что 25 марта 2024 года в Астане в рамках официального визита министра иностранных дел Кипра в Казахстан состоялась церемония подписания соглашения между двумя странами о передаче осужденных лиц. 

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