Заморозки, осадки и туман: какой будет погода в Казахстане 16 сентября

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 16 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в стране ожидаются заморозки, туман и осадки в виде дождя и мокрого снега.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока – осадки в виде дождя и мокрого снега. На юге, северо-западе, юго-востоке ожидается порывистый ветер, в центре – град, на западе, севере, северо-западе, в центре – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, что сохраняется:

чрезвычайная пожарная опасность – в центре, востоке, юге Кызылординской, на юге Улытауской областей;

высокая пожарная опасность – в Жамбылской, Туркестанской, на юге Карагандинской областей.

"На северо-востоке Акмолинской, на севере Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°С", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящие трое суток. Подробнее о прогнозе на 16-18 сентября 2023 года можете узнать по ссылке выше.