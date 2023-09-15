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Заморозки, осадки и туман: какой будет погода в Казахстане 16 сентября

Заморозки, осадки и туман: какой будет погода в Казахстане 16 сентября Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 16 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в стране ожидаются заморозки, туман и осадки в виде дождя и мокрого снега.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока – осадки в виде дождя и мокрого снега. На юге, северо-западе, юго-востоке ожидается порывистый ветер, в центре – град, на западе, севере, северо-западе, в центре – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, что сохраняется:

  • чрезвычайная пожарная опасность – в центре, востоке, юге Кызылординской, на юге Улытауской областей;
  • высокая пожарная опасность – в Жамбылской, Туркестанской, на юге Карагандинской областей.

"На северо-востоке Акмолинской, на севере Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°С", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящие трое суток. Подробнее о прогнозе на 16-18 сентября 2023 года можете узнать по ссылке выше.

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