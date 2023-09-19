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Потребителям Жамбылской ГРЭС могут ввести ограничения

Потребителям Жамбылской ГРЭС могут ввести ограничения Фото: zhgres.kz
Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на заседании правительства 19 сентября указал на проблемы в Жамбылской ГРЭС: из-за уменьшения воды станция производит меньше электроэнергии. В профильном ведомстве говорят о возможности введения ограничений для потребителей, сообщает Zakon.kz.

Жандос Нурмаганбетов доложил о ситуации на АО "Жамбылская ГРЭС". По его словам, в результате снижения количества воды, поступающей с канала "Шу-Талас", на сегодняшний день станция работает в одноблочном режиме с нагрузкой 120 МВт.

"Из-за уменьшения воды ЖГРЭС производит меньше электроэнергии. В результате могут возникнуть ограничения. Министерство энергетики Кыргызстана заключило специальное соглашение с Министерством энергетики Казахстана. В целях хранения и сбора воды Республика Казахстан поставляет электроэнергию в Кыргызскую Республику. Это позволило решить проблему с водой в следующем году", – заверил он.

Вице-министр добавил, что в случае полной остановки ЖГРЭС Системным оператором – АО "KEGOC" – разработан алгоритм действий, в том числе технических, по вводу соответствующих ограничений потребителей.

Отмечается, что  Министерство энергетики совместно с Министерством водных ресурсов проводит работу по обеспечению технического водоснабжения Жамбылской ГРЭС.

Критическая ситуация с поливной водой сложилась в Жамбылской области в августе. Позже в Минсельхозе Кыргызстана объяснили, почему прекратили подачу воды.

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