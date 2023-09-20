На кого возлагает надежды Президент Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что возлагает свои надежды на молодое поколение, которое поведет нашу страну в будущее, сообщает Zakon.kz

Казахстанский лидер рассказал, что в своем недавнем Послании народу представил новую экономическую политику, которая направлена, прежде всего, на предоставление всем гражданам необходимых возможностей для достойной жизни.

"Мы уделяем больше внимания и ценим молодых людей, которые усердно работают и, при поддержке Правительства, будут вносить свой вклад в устойчивое развитие страны и ее лидирующие позиции на международных форумах" Касым-Жомарт Токаев

По его словам здоровье, благополучие и хорошее образование подрастающего поколения являются ключевыми приоритетами государственной политики Казахстана.

"На родине и за рубежом мы работаем ради этого лучшего будущего. Давайте возродим дух единства и коллективных действий, который лежит в основе Организации Объединенных Наций. Будем помнить, что общая приверженность построению лучшего мира должна быть выше наших различий. Казахстан готов сотрудничать со всеми государствами – членами ООН в деле построения более светлого, справедливого и устойчивого мира", - подытожил Токаев.

Ранее сообщалось, что Токаев участвовал в саммите глав государств "Центральная Азия – США", выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он заявил, что голоса развивающихся стран в Совбезе ООН должны быть услышаны, он высоко оценил поддержку членов ООН в решении украинского кризиса, он выступил против актов сожжения Корана, заявил, что Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия, а также предложил создать Международное агентство по биологической безопасности.