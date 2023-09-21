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Экс-коррупционер в Казахстане хотел стать чиновником

Экс-коррупционер в Казахстане хотел стать чиновником Фото: pixabay
В Казахстане бывший коррупционер хотел стать чиновником. Он обратился в Конституционный суд, сообщает Zakon.kz.

Он просил признать подпункт 2) пункта 4 статьи 4 Конституционного закона "О выборах" не соответствующим Конституции.

Автор обращения ранее выдвинул свою кандидатуру в депутаты Туркестанского городского маслихата, но решениями избирательных комиссий регистрация заявителя в качестве кандидата в депутаты аннулирована на основании того, что заявитель ранее привлекался к уголовной ответственности за коррупционное преступление.

"Коррупция признана серьезной угрозой конституционной безопасности. Она ущемляет конституционные права и законные интересы граждан, подрывает правопорядок и демократические устои, препятствует проведению экономических реформ, дискредитирует деятельность государственного аппарата, подрывает доверие населения к государственной власти и лишает его нравственного стимула к участию в выборах", – отметили в Конституционном суде. 

Отмечается, что коррупция рассматривается как одна из основных угроз национальной безопасности.

По итогам проверки его обращения Конституционный суд подтвердил законность ранее принятого решения.  

Ранее стало известно, куда казахстанцы могут сообщить о коррупции.

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