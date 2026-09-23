Токаев поздравил короля и народ Саудовской Аравии с Национальным днем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и его соотечественников с Национальным днем, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Акорды, президент выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Саудовской Аравией, развивающееся в духе дружбы и взаимной поддержки, будет и далее крепнуть во благо народов двух стран.

Глава государства также пожелал королю и руководству страны успехов в их ответственной деятельности, а народу Саудовской Аравии – благополучия и процветания.

Национальный день Саудовской Аравии отмечается ежегодно 23 сентября и знаменует собой объединение регионов Неджд и Хиджаз в единое Королевство Саудовская Аравия, которое произошло в 1932 году под руководством короля Абдул-Азиза Аль Сауда.

21 сентября Токаев направлял вице-президенту, премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму телеграмму соболезнования в связи с кончиной его брата – шейха Ахмеда бен Рашида Аль Мактума.