Отопление дали, но батареи не греют: алматинцам рассказали, что делать

9 октября 2026 года в Алматы начнется отопительный сезон. В преддверии этого в ТОО "Алматинские тепловые сети" дали полезные советы горожанам, сообщает Zakon.kz.

В частности, там рассказали, что делать, если после запуска отопление в квартире держится холод или часть батарей не греет.

"Тепловые сети Алматы с началом отопительного сезона подают теплоноситель до границы балансового разграничения, то есть до элеваторного узла многоквартирного дома или другого объекта. Если в квартире нет отопления, батареи греют слабо или прогреваются только частично, необходимо в первую очередь обратиться в КСК, ОСИ или сервисную компанию", – рассказали в теплосетях.

Специалисты управляющей организации должны:

выпустить воздух из системы отопления;

отрегулировать работу теплового пункта;

обеспечить равномерный прогрев всех помещений.

Работа внутридомовой системы отопления находится в зоне ответственности органа управления многоквартирным домом (КСК/ОСИ) или обслуживающей организации.

С 9 октября в Алматы в первую очередь тепло подадут на социальные объекты – в детские сады, школы и медицинские учреждения, подключение жилых домов планируется начать с 10 октября.