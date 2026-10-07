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Советы

Отопление дали, но батареи не греют: алматинцам рассказали, что делать

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, обогреватель, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 11:31 Фото: freepik
9 октября 2026 года в Алматы начнется отопительный сезон. В преддверии этого в ТОО "Алматинские тепловые сети" дали полезные советы горожанам, сообщает Zakon.kz.

В частности, там рассказали, что делать, если после запуска отопление в квартире держится холод или часть батарей не греет.

"Тепловые сети Алматы с началом отопительного сезона подают теплоноситель до границы балансового разграничения, то есть до элеваторного узла многоквартирного дома или другого объекта. Если в квартире нет отопления, батареи греют слабо или прогреваются только частично, необходимо в первую очередь обратиться в КСК, ОСИ или сервисную компанию", – рассказали в теплосетях.

Специалисты управляющей организации должны:

  • выпустить воздух из системы отопления;
  • отрегулировать работу теплового пункта;
  • обеспечить равномерный прогрев всех помещений.

Работа внутридомовой системы отопления находится в зоне ответственности органа управления многоквартирным домом (КСК/ОСИ) или обслуживающей организации.

С 9 октября в Алматы в первую очередь тепло подадут на социальные объекты – в детские сады, школы и медицинские учреждения, подключение жилых домов планируется начать с 10 октября.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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