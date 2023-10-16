Двух новых начальников ДЧС назначили в Казахстане

Приказами министра по чрезвычайным ситуациям РК начальниками Департаментов по ЧС Туркестанской и Жетысуской областей назначены Аскар Тулешев и Нурлан Бекбосынов, соответственно, сообщает Zakon.kz.

Нового начальника Аскара Тулешева коллективу ДЧС Туркестанской области представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков.

Фото: gov.kz

Аскар Тулешев родился в 1975 году в Актобе. Окончил Ташкентскую высшую пожарно-техническую школу МВД Республики Узбекистан.

Трудовую деятельность начал с 1996 года помощником руководителя пожаротушения Управления государственной противопожарной службы при Управлении внутренних дел Актюбинской области. В разные годы работал старшим помощник руководителя пожаротушения дежурной службы пожаротушения противопожарной службы, начальником Центра оперативного управления силами и средствами, начальником Управления противопожарной службы Актобе, заместителем начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, начальником Управления государственного пожарного контроля ДЧС Актюбинской области. С сентября 2015 года работал заместителем начальника ДЧС Кызылординской области. С апреля 2019 года и до нового назначения был замначальника ДЧС Актюбинской области.

С июля 2018 года должность начальника ДЧС Туркестанской области занимал Нургали Жунусов, которого 22 сентября 2023 года назначили начальником ДЧС Актюбинской области.

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Другого нового начальника Нурлана Бекбосынова коллективу ДЧС Жетысуской области представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК ​Ерлан Нурпеисов.

Фото: gov.kz

Нурлан Бекбосынов родился в 1971 году в Карагандинской области. С 1990 по 1992 годы проходил срочную воинскую службу в Амурской области Российской Федерации. В 2004 году окончил Жезказганский университет им. О. А. Байконурова, в 2010 году – Кокшетауский технический институт МЧС РК. В органах гражданской защиты с 1993 года.

Трудовую деятельность начал с должности начальника отдельного поста поселка Саяк военизированной пожарной охраны УВД Жезказганской области. Работал на различных должностях Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области. С 2010 по 2023 годы занимал различные руководящие должности в подразделениях Департамента по ЧС Карагандинской области. С ноября 2020 года и до нового назначения был заместителем начальника ДЧС Карагандинской области.

С августа 2022 года руководил ДЧС Жетысуской области Бауыржан Избасаров, которого 19 июля 2023 года задержали в Талдыкоргане. В Антикоре тогда сообщили, что он изобличен в коррупции.

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3 октября министр по ЧС Сырым Шарипханов, комментируя задержание своих подчиненных, заявил, что осуждает факты коррупции в ведомстве. Он добавил, что министерство по ЧС активно работает над тем, чтобы не допускать подобных фактов. Кроме того, глава МЧС пригрозил судом за слухи о его коррумпированности.