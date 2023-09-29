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Законодательство РК

С октября гражданам Кыргызстана изменят правила пребывания в Казахстане

флаги Казахстана и Кыргызстана Фото: gov.kz
9 октября вводится в действие постановление правительства, которое облегчит для граждан Кыргызстана въезд в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Правительство РК приостановило для граждан Кыргызстана до 1 сентября 2024 года действие абзаца 16 пункта 6 Правил въезда и пребывания иммигрантов в РК, в котором говорится:

"Если при въезде установлено превышение иммигрантом разрешенного ему срока пребывания, принимается решение об отказе во въезде".

По общему правилу разрешенный срок пребывания для граждан ЕАЭС (куда входит и Кыргызская Республика) заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения Государственной границы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Таким образом теперь, если при въезде в Казахстан гражданина Кыргызстана будет выявлено, что он находился в нашей стране более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, его все равно обязаны пропустить в Казахстан.

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