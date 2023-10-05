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В шести городах Казахстана ожидается повышенное загрязнение воздуха

смог в Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Cиноптики прогнозируют высокое содержание вредных веществ в шести городах РК на 5 октября, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромет", в городах Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Алматы, Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 октября.

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Казгидромет Астана Погода Актобе Актюбинская область Алматы Атырау Атырауская область Караганда Карагандинская область Темиртау
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