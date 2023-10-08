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Законодательство РК

Ряд дорог в Казахстане станут платными для автобусов и грузовых авто

платная дорога Фото: Zakon.kz
В соответствии с приказом министра транспорта РК от 21 сентября 2023 года с 8 октября запущен процесс поэтапного внедрения платных автомобильных дорог II и III технической категорий, сообщает Zakon.kz.

Приказы о внедрении платности по участкам прошли процедуру государственной регистрации в органах юстиции.

С 8 октября уже введена платность за проезд на автодороге "Павлодар-Семей-Калбатау".

Последующий ввод платности за проезд планируется реализовать на 5 участках автомобильных дорог:

  • 9 октября 2023 года — "Бейнеу-Акжигит";
  • 10 октября 2023 года — "Уральск-Самара";
  • 14 октября 2023 года — "Павлодар-Омск";
  • 16 октября 2023 года — "Кокшетау-Петропавловск".

В министерстве сообщили, что на финальной стадии согласования находится приказ о вводе платности на участке автомобильной дороги "Уральск-Саратов".

Легковые транспортные средства 1 класса освобождены от платы. Плата за проезд будет взиматься с 2-6 класса транспортных средств.

  • класс ТС (легковые) – 0 тг/км (освобождены);
  • класс ТС (автобусы до 16 мест и грузовые) от 1 до 2,5 тн – 5 тг/км;
  • класс ТС (автобусы до 32 мест и грузовые до 5,5 тн) – 10 тг/км;
  • автобусы (свыше 32 мест и грузовые до 10 тн) – 15 тг/км;
  • класс ТС (грузовые от 10 до 15 тн) – 20 тг/км;
  • класс ТС (грузовые от 15 до 25 тн) – 25тг/км.

Предусмотрены льготные абонементы (ежемесячный и годичный):

  • для автобусов до 16 мест и грузовых от 1 до 2,5 тн – 1 МРП/месяц и 12 МРП/год;
  • для автобусов до 32 мест и грузовых до 5,5 тн – 2 МРП/месяц и 24 МРП/год;
  • для автобусов свыше 32 мест и грузовых до 10 тн – 3 МРП/месяц и 36 МРП/год;
  • для грузовых от 10 до 15 тн – 4 МРП/месяц и 48 МРП/год;
  • для грузовых от 15 до 25 тн – 5 МРП/месяц и 60 МРП/год.

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