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Общество

Гигантский и пушистый: зоопарк Алматы представил одного из самых удивительных обитателей

Зоопарк, животные, вход в зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 12:28 Фото: Zakon.kz
Администрация зоопарка Алматы сегодня, 4 февраля 2025 года, познакомила жителей и гостей южной столицы с одним из самых удивительных обитателей, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в своем Instagram.

"Друзья, знакомьтесь – паук-птицеед, один из самых удивительных обитателей нашего зоопарка. Несмотря на грозное название, эти пауки не охотятся на птиц (хотя в дикой природе это иногда случается) и в основном питаются насекомыми, мелкими грызунами и ящерицами".Администрация зоопарка Алматы

Чем они интересны?

Как уточняется, птицееды – настоящие гиганты в мире пауков, размах их лап может достигать 30 см.

"Их пушистое тело покрыто мелкими волосками, которые помогают им чувствовать малейшие вибрации и защититься от врагов. Эти пауки не плетут паутину для ловли добычи. Они поджидают ее, а потом молниеносно атакуют. Пауки-птицееды часто кажутся пугающими, но для человека они практически не представляют угрозы. Их яд не сильнее, чем у пчелы, а кусаются они только в крайнем случае".Администрация зоопарка Алматы

В экзотариуме Алматинского зоопарка, как заверила администрация, для паука созданы все условия, чтобы он чувствовал себя комфортно.

"Это настоящий ночной охотник, который проявляет активность в теплой и влажной среде. Кстати, на днях нашему птицееду исполнится 16 лет. Приходите в зоопарк, чтобы увидеть этого замечательного обитателя".Администрация зоопарка Алматы

Ранее в зоопарке Алматы показали, как медведица Пурга ищет и рвет "добычу".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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