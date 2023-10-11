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Токаев поручил повысить уровень подготовки национальных сборных

Токаев поручил повысить уровень подготовки национальных сборных Фото: akorda.kz
Одной из ключевых задач в выступлении президента Касым-Жомарта Токаева 11 октября 2023 года перед призерами Азиатских игр было обозначено повышение уровня подготовки национальных сборных, сообщает Zakon.kz.

По мнению Касым-Жомарта Токаева:

  • важно создать современную инфраструктуру подготовки атлетов с точки зрения спортивной медицины и фармакологического обеспечения. Ключевую роль здесь призван сыграть Национальный университет спорта, строительство которого нужно ускорить;
  • требуется усиление подготовки спортивных судей мирового уровня;
  • необходимо повысить заработную плату и принять дополнительные меры социальной поддержки для тренеров и других спортивных специалистов.

Глава государства отдельно остановился на вопросах подготовки спортивного резерва. Он отметил, что правительство и акимы должны создать благоприятные условия для продвижения одаренных и перспективных атлетов.

"У нас достаточно таких ребят, готовых трудиться с полной самоотдачей для достижения выдающихся результатов. Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров. Крайне важно обеспечить прозрачность и объективность отбора, исключив любые формы фаворитизма и необъективности. Только лучшие из лучших должны представлять нашу страну на международных первенствах. Принцип справедливости и честной конкуренции должен стоять в отечественном спорте во главе угла", – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял призеров Азиатских игр, которых поздравил с завоеванными медалями. При этом Касым-Жомарт Токаев заявил, что "показатели нашей страны как на прошлых Олимпийских играх, так и на Азиаде могли быть лучше".

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