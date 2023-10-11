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В Казахстане проверят спортивные федерации, финансируемые из госбюджета

В Казахстане проверят спортивные федерации, финансируемые из госбюджета Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 11 октября 2023 года на встрече с призерами Азиатских игр, поручил улучшить качество управления в спортивной сфере, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, отсутствует координация между Министерством туризма и спорта, Национальным олимпийским комитетом и федерациями.

"Необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть всю систему функционирования и взаимодействия институтов управления спортом. Требует к себе внимания и совершенствование деятельности НОК. Следует наладить координацию работы по линии Министерства спорта, НОК и федераций. Отсутствие эффективной взаимосвязи, взаимодействия, взаимовыручки приводит к отрицательным результатам, другими словами, к поражениям. Такая ситуация недопустима в преддверии Парижской Олимпиады. Надо провести ревизию деятельности спортивных федераций, финансируемых из государственного бюджета", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что президент принял призеров Азиатских игр, которых поздравил с завоеванными медалями. При этом Касым-Жомарт Токаев заявил, что "показатели нашей страны как на прошлых Олимпийских играх, так и на Азиаде могли быть лучше".

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Токаев поручил повысить уровень подготовки национальных сборных

Одной из ключевых задач в выступлении главы государства было обозначено повышение уровня подготовки национальных сборных. По мнению Касым-Жомарта Токаева, важно создать современную инфраструктуру подготовки атлетов с точки зрения спортивной медицины и фармакологического обеспечения.

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