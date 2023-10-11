В Казахстане может появиться вьетнамская авиакомпания

Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса заявил, что Казахстан изучает возможность входа на отечественный рынок вьетнамской авиакомпании, сообщает Zakon.kz.

Однако в целом говорить об этом еще рано.

"Мы работаем с компаниями нескольких стран. Есть вьетнамская компания Sovico Holdings, владеющая авиакомпанией VietJet, с ними мы больше пошли с точки зрения проработки. Это компания лоукостер. У них большое количество воздушного парка, причем заказанные. Поэтому с этой компанией больше работаем. Но это еще неокончательное решение как с нашей стороны, так и со стороны вьетнамской компании". Марат Карабаев

Чтобы совершать рейсы внутри Казахстана, ей нужно будет полноценно зарегистрироваться здесь.

"По ценовой политике. Здесь речь идет о спросе и предложении. Спрос по сравнению с прошлым годом вырос на 26%. Если в прошлом году за восемь месяцев казахстанские авиакомпании перевезли семь млн пассажиров, то за восемь месяцев текущего года эта цифра выросла до восьми млн. Решение одно – покупать побольше самолеты. В этом году мы покупаем еще 11 самолетов, тогда в Казахстане будет 100 самолетов, а количество сидячих мест увеличится с 12 тысяч до 15 тысяч. В следующие два года купим еще 30 самолетов". Марат Карабаев

Он обещает, что после приватизации Kazakh Air и отделения Fly Arystan в Казахстане будут четыре независимых друг от друга авиакомпании.

"Кроме того, будет пятая зарубежная компания. Надеемся, конкуренция среди них стабилизирует цены на авиабилеты". Марат Карабаев

Он также опроверг утверждение о том, что иностранные перевозчики защищены больше, чем отечественные.

"В целом, отечественные перевозчики при импорте соответствующей техники освобождены от сбора на первичную регистрацию и от утилизационного сбора. Это облегчение для отечественных перевозчиков. Участились случаи, когда иностранные, в данном случае российские, белорусские компании регистрируются здесь, потом, будучи иностранной компанией, забирают наш объем. Здесь министерством что сделано? Обязательное условие было поставлено, чтобы водители были казахстанские. Это защита отечественного рынка? Защита. В результате сейчас, по-моему, 25 компаний 400 машин зарегистрировали. Безусловно, любая перевозка с третьими странами осуществляется на основе обмена иностранными бланками. Иностранный бланк разрешения. Мы приняли норму, согласно которой любая новая компания, зарегистрированная на территории Казахстана, в течение первых двух лет не имела права получать иностранный бланк разрешения. Это защита наших, отечественных перевозчиков". Марат Карабаев

В результате принятых мер, по его словам, доля именно отечественных перевозок выросла от 35% до 48%, в то время как доля белорусских снизилась с 9% до 5%, а российские перевозки остались на уровне 9,5%.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Айдос Сарым затронул вопрос по поводу стоимости авиабилетов на лоукостерах и предложил ввести на таких маршрутах социальные билеты. Нарекания общественности в том числе вызывает стоимость билетов на лоукостеры – бюджетные компании, на самолет, на котором по идее можно недорого долететь до места назначения, отказавшись от большинства привычных для пассажиров услуг. Но на деле это выходит дороже, чем у обычных авиакомпаний.

