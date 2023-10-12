Регулировать численность сайги начали в Акмолинской области

В рамках программы по регулированию численности сайгаков в Акмолинской области отловили двух самцов древних антилоп, сообщает Zakon.kz.

С15 сентября по 30 ноября в Акмолинской области планируется изъять 44 718 особей сайги. Таким образом в регионе планируют регулировать численность парнокопытных. На сегодняшний день удалось загнать два самца, сообщил в минувшую среду Лашынтай Дуйсенов, руководитель акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, передает 716.kz.

"Работы по регулированию численности начаты с 6 октября 2023 года с применением сетевого кораля, который планировалось установить на территориях Атбасарского, Коргалжынского, Егиндыкольского районов". Лашынтай Дуйсенов

Мясо убитых сайгаков будут перерабатывать на производстве в регионе, отметил спикер. Ценные рога, которые часто становятся целью браконьеров, буду хранить сотрудники Охотзоопрома.

Неделей ранее в Западно-Казахстанской области сообщили, что из мяса сайгаков, обитающих в регионе, планируют производить тушенку.