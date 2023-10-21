Поголовье сайги выросло почти в два раза в Костанайской области
Фото: Zakon.kz
Численность древних антилоп, наибольшая численность которых обитает в Казахстане, выросла в Костанайской области почти двое, сообщает Zakon.kz.
Бетпакдалинская популяция сайгаков, которая распространена в Костанайской области, в этом году насчитывает 745 тысяч особей. Об этом в пятницу сообщил руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Амангельды Исмаилов, передают Костанайские новости.
Популяция значительно увеличилась по сравнению с прошлогодними показателями. Годом ранее число сайгаков не превышало 489 тысяч особей.
На неделе в министерстве экологии и природных ресурсов заявили, что в стране начнут вести отстрел древних антилоп для "регулирования" численности. При этом свободной продажи мяса сайгаков на рынках страны быть не должно, подчеркнул руководитель министерства.
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