Поголовье сайги выросло почти в два раза в Костанайской области

Численность древних антилоп, наибольшая численность которых обитает в Казахстане, выросла в Костанайской области почти двое, сообщает Zakon.kz.

Бетпакдалинская популяция сайгаков, которая распространена в Костанайской области, в этом году насчитывает 745 тысяч особей. Об этом в пятницу сообщил руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Амангельды Исмаилов, передают Костанайские новости.

Популяция значительно увеличилась по сравнению с прошлогодними показателями. Годом ранее число сайгаков не превышало 489 тысяч особей.

На неделе в министерстве экологии и природных ресурсов заявили, что в стране начнут вести отстрел древних антилоп для "регулирования" численности. При этом свободной продажи мяса сайгаков на рынках страны быть не должно, подчеркнул руководитель министерства.