В МВД прокомментировали убийство в колонии Абайской области

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на пресс-конференции в правительстве прокомментировал убийство в колонии в Абайской области. По его словам, это стало результатом недосмотра сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Он подтвердил, что между двумя заключенными случился конфликт, который привел к убийству.

"У него была заточка, он ее сам изготовил. К сожалению, понятно, что это недосмотр наших сотрудников. Видеонаблюдение мы просматривали, на тот момент они были вдвоем, никого там из посторонних не было. По данному факту возбуждено уголовное дело. Наши сотрудники привлечены уже к ответственности. Проверка сейчас по этому учреждению продолжается. Они вместе отбывают наказание, не сокамерники, но вместе находились в одном помещении. Подробности не могу сейчас сказать, но этом днем было". Игорь Лепеха

Убийство произошло 5 октября 2023 года. Конфликт произошел между двумя осужденными, один из которых от полученных травм скончался на месте происшествия. В ДУИС подтвердили, что в этой колонии содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, КНБ, Нацгвардии.

