МВД об изнасиловании двойняшек в Алматинской области: Всплыли кое-какие факты

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха на пресс-конференции в правительстве 17 октября 2023 года прокомментировал факт изнасилования двойняшек приемным дедушкой в Алматинской области. По этому делу у МВД также есть вопросы к полицейским, сообщает Zakon.kz.

Замминистра отметил, что по этому факту арестованы два человека – бабушка двойняшек и ее супруг.

"По поводу всех остальных там есть еще вопросы, которые мы сейчас задаем своим сотрудникам. Мы сейчас проводим проверку... Там есть еще кое-какие факты, которые всплыли, но я бы пока не хотел комментировать эти вещи". Игорь Лепеха

Девочки, по его словам, были госпитализированы, находились в медучреждении. Их посещала уполномоченный по правам ребенка.

"По поводу отчимов. Я уже комментировал, неправильно меня поняли. Сам факт того, что ребенка воспитывает отчим, не может быть поводом, чтобы ставить на учет или контролировать. У нас очень много семей, где воспитывают отчимы, и семьи прекрасные. Если там совершаются правонарушения, ущемляются права ребенка, то независимо – отец или отчим, мы обязаны это проверять". Игорь Лепеха

3 октября 2023 года в полицию обратилась жительница Балхашского района, которая сообщила, что односельчанин совершил сексуальные действия с ее малолетней дочерью. По подозрению в совершении преступления оперативными работниками был установлен и задержан 40-летний мужчина. Позднее полицейские установили причастность подозреваемого к изнасилованию сестры-близняшки трехлетней девочки. В деле также фигурирует жена задержанного: ее тоже взяли под стражу.

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Позднее родственники и соседи рассказали о насильнике близняшек и его жене. Оказалось, что две девочки являются ему приемными внучками. Подробнее по ссылке выше.