Гендиректор ВОЗ отреагировал на решение Касым-Жомарта Токаева

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус выразил поддержку решению президента РК Касым-Жомарта Токаева о повышении заработной платы медицинских работников участковой службы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из его страницы в Facebook.

"Я приветствую приверженность президента Токаева повышению заработной платы 77 тыс. медицинских работников в Казахстане, а также стремление сделать здоровье и благополучие людей основой государственной политики. Инвестируя в первичную медико-санитарную помощь, расширяя возможности врачей общей практики и поддерживая медицинских работников, Казахстан демонстрирует, как политическое лидерство может способствовать повышению качества и доступности медицинских услуг для всех", – заявил Тедрос Аданом Гебреисус 31 октября 2026 года.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что почти 50 лет назад Казахстан помог сформировать глобальное видение концепции "Здоровье для всех" благодаря Алма-Атинской декларации.

"По мере приближения ее 50-летия в 2028 году Казахстан продолжает служить важным примером того, как превратить это видение в реальные действия. Политическая приверженность вопросам здравоохранения имеет большое значение. Спасибо, Казахстан, за то, что показываешь путь!" – заключил Тедрос Аданом Гебреисус.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения (МЗ) Казахстана заявили, что повышение заработной платы специалистов участковой службы – это не только мера материальной поддержки, но и признание ключевой роли работников первичного звена в системе здравоохранения.

"Именно они становятся первой точкой контакта пациента с системой здравоохранения, обеспечивают непрерывное наблюдение, помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и вносят значительный вклад в сохранение здоровья населения". Пресс-служба МЗ РК

Также Минздрав РК выразил признательность гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу за высокую оценку решений главы государства и поддержку усилий страны по укреплению первичной медицинской помощи.

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