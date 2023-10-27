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Законодательство РК

Студент, который издевался над стариками и детьми: Я лишь хотел их припугнуть

Казахстан Астана студент дети старики издевательство суд Фото: Zakon.kz
4 года и 8 месяцев тюрьмы за издевательства над стариками и детьми запрашивает прокурор для студента-медика, сам подсудимый раскаивается в своих действиях и заявляет, что на него воздействовала среда и от ухода за психически нездоровыми людьми он потерял самообладание, передает Zakon.kz.

В ходе прений сторон процесса 27 октября прокурор Карлыгаш Ергалиева отметила, что согласно пункту 2 статьи 17 Конституции РК никто не должен подвергаться пыткам, насилию, жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению и наказанию. Положения о предупреждении пыток и бесчеловечного обращения также закреплены в международном пакте о гражданских и политических правах и Всеобщей декларации прав человека.

"С учетом вышеизложенного квалификацию действий подсудимого по статье 110 часть 2 пункты 1 и 2 УК РК ("Истязание с причинением тяжелых физических страданий путем систематического нанесения побоев и другими насильственными действиями, совершенными в отношении несовершеннолетних и заведомо находящегося в беспомощном состоянии") считаю верной и оснований для переквалификации не нахожу".Карлыгаш Ергалиева

Смягчающим обстоятельством по делу она считает признание подсудимым своей вины в совершенном преступлении. Отягчающих обстоятельств по делу не усматривается.

Как подчеркнула прокурор, истязание относится к категории тяжких преступлений, которые предусматривают альтернативные виды наказания. Вместе с тем, учитывая характер и степень совершенного преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс, поскольку были затронуты интересы несовершеннолетних и лиц, находящихся в беспомощном состоянии, также учитывая продолжительный период противоправных действий и в целях пресечения совершения подобного рода уголовных правонарушений, будет справедливым наказание, связанное с лишением свободы.

"Прошу суд признать Ж.К. виновным по статье 110 часть 2 пунктам 1 и 2 УК РК и назначить ему наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней степени безопасности. Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на содержание под стражей, взять под стражу немедленно".Карлыгаш Ергалиева

Подсудимый в свою очередь заявил, что он якобы не хотел причинить вред больным.

"Я никогда не преследовал цель причинить им тяжкий физический вред, а лишь хотел припугнуть. Я хотел, чтобы они меня слушались".Подсудимый

При этом стоит отметить, что подсудимый работал в хосписе с пожилыми людьми, которые имели тяжелые психические нарушения и не могли отвечать за свои действия. А также он подрабатывал тренером в центре для детей с аутизмом.

Потерпевшие в ходе прений заявили, что настаивают на максимальном сроке наказания – 7 годах лишения свободы.

Оглашение приговора запланировано на 30 октября.

Судебный процесс по делу студента-медика проходит в Специализированном межрайонном суде Астаны по уголовным делам. Его задержали за то, что он издевался над пожилыми пациентами хосписа и детьми с диагнозом "аутизм" в реабилитационном центре, снимал происходящее на видео и выкладывал в социальные сети.

19 октября представитель потерпевшей стороны заявил, что будет требовать максимального наказания для подсудимого. 27 октября в суде были продемонстрированы жуткие видео с издевательствами над больными стариками и детьми.

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