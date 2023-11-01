Тепло до +20°С, снег и гололед ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Фото: unsplash

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – со 2 по 4 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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