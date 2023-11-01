Тепло до +20°С, снег и гололед ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – со 2 по 4 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды в северной половине республики.
"Пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, усиление ветра. Температурные показатели понизятся ночью от +3+10°С до -5+3°С, днем от +10+18°С до 0+8°С", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, в южной половине республики благодаря обширному антициклону погода преимущественно без осадков.
"Температура воздуха ночью -3+5°С, днем небольшое повышение от +10+17°С до +15+20°С".РГП "Казгидромет"
Также сообщается, что по республике в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
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