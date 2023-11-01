Токаев показал Макрону, как играть в асыки
Фото: akorda.kz
В ходе посещения "Этноаула" Касым-Жомарту Токаеву и Эмманюэлю Макрону организовали показательные выступления по национальной борьбе "қазақ күресі" и игре в "асық ату". Кроме того, были продемонстрированы возможности собак породы тазы и ловчих птиц, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Акорды, президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон посетили 1 ноября выставку "Этноаул".
Фото: akorda.kz
По случаю официального визита президента Франции в Казахстан была организована специальная выставка "Этноаул", знакомящая с богатым культурным наследием казахского народа.
Фото: akorda.kz
- На выставочной площадке глав государств встретили артисты Театра юного зрителя и этно-фольклорного ансамбля "Коркыт".
- Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон осмотрели фруктовый рынок "Зеленый базар", ознакомились с изделиями народного промысла, работами мастеров казахского изобразительного искусства, а также коллекцией национальной одежды, разработанной отечественными дизайнерами.
- Лидерам Казахстана и Франции представили экспозицию "Золото Великой степи", составленную из экспонатов фондов Национального музея ("Золотой воин", "Берельский конь", "Сарматский вождь, "Кыпчакский воин"), а также национальные музыкальные инструменты из музея имени Ы. Дукенулы.
- В ходе посещения "Этноаула" для гостей организовали показательные выступления по национальной борьбе "қазақ күресі" и игре в "асық ату". Кроме того, были продемонстрированы возможности собак породы тазы и ловчих птиц.
Фото: akorda.kz
1 ноября президенты Казахстана и Франции приняли участие в открытии казахско-французского бизнес-форума. О чем говорили главы двух государств, читайте здесь.
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