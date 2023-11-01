Токаев показал Макрону, как играть в асыки

Фото: akorda.kz

В ходе посещения "Этноаула" Касым-Жомарту Токаеву и Эмманюэлю Макрону организовали показательные выступления по национальной борьбе "қазақ күресі" и игре в "асық ату". Кроме того, были продемонстрированы возможности собак породы тазы и ловчих птиц, сообщает Zakon.kz.

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