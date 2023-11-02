2 ноября 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Астану. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Турецкий лидер прибыл в Астану для участия в 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Фото: primeminister.kz

В аэропорту столицы его встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz

Ранее в Астану для участия в саммите ОТГ прилетели президенты Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Садыр Жапаров. Их тоже встречал Алихан Смаилов.

3 ноября 2023 года состоится юбилейный саммит Организации тюркских государств. В нем примут участие главы государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей – Венгрии и Туркменистана.