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Выборы в Сырдарье и Шиели: особые моменты в важный день

выборы Фото: акимат Кызылординской области
Сегодня впервые в истории Казахстана избираются акимы районов и городов областного значения. Пилотные выборы проходят в Шиелийском и Сырдарьинском районах Кызылординской области.

Выборы, инициированные главой государства, поддержаны местными жителями, которые активно голосуют за кандидатов.

С рассвета избиратели приходят на участок и делают свой выбор. За 6 кандидатов по двум районам могут проголосовать 72 тысячи избирателей.

В день выборов на избирательные участки пришли семьи с детьми. Стала доброй традицией активность многодетных семей в политической кампании.

люди

Фото: акимат Кызылординской области

В этот же день в районах родились два ребенка.

Новобрачные также сделали свой выбор в этот ответственный день. 1011 18-летних граждан в обоих районах впервые получили право голоса.


люди

Фото: акимат Кызылординской области


Кроме того, за кандидатов голосовали ансамбли отцов и бабушек, представители династий полицейских и учителей.

люди

Фото: акимат Кызылординской области

В день выборов непрерывно работает единый контакт-центр 109. За это время поступило 129 звонков с различными вопросами. 344 гражданина оставили заявку на голосование, не выходя из дома. К ним прибыли мобильные избирательные участки.

выборы

Фото: акимат Кызылординской области

На всех участках оборудованы специальные кабины, где соблюдается конфиденциальность голосования граждан.

Также зарегистрирован большой поток наблюдателей, пришедших следить за прозрачностью выборов. До 15:00 на участках нарушений не зафиксировано.

Всего в Шиелийском и Сырдарьинском районах работают 58 избирательных участков. Голосование продлится до 20.00 по местному времени.

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