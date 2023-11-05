Выборы в Сырдарье и Шиели: особые моменты в важный день
Выборы, инициированные главой государства, поддержаны местными жителями, которые активно голосуют за кандидатов.
С рассвета избиратели приходят на участок и делают свой выбор. За 6 кандидатов по двум районам могут проголосовать 72 тысячи избирателей.
В день выборов на избирательные участки пришли семьи с детьми. Стала доброй традицией активность многодетных семей в политической кампании.
Фото: акимат Кызылординской области
В этот же день в районах родились два ребенка.
Новобрачные также сделали свой выбор в этот ответственный день. 1011 18-летних граждан в обоих районах впервые получили право голоса.
Фото: акимат Кызылординской области
Кроме того, за кандидатов голосовали ансамбли отцов и бабушек, представители династий полицейских и учителей.
Фото: акимат Кызылординской области
В день выборов непрерывно работает единый контакт-центр 109. За это время поступило 129 звонков с различными вопросами. 344 гражданина оставили заявку на голосование, не выходя из дома. К ним прибыли мобильные избирательные участки.
Фото: акимат Кызылординской области
На всех участках оборудованы специальные кабины, где соблюдается конфиденциальность голосования граждан.
Также зарегистрирован большой поток наблюдателей, пришедших следить за прозрачностью выборов. До 15:00 на участках нарушений не зафиксировано.
Всего в Шиелийском и Сырдарьинском районах работают 58 избирательных участков. Голосование продлится до 20.00 по местному времени.