Президент РК назвал ШОС гарантом обеспечения региональной безопасности

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия объединили усилия в работе над дальнейшим совершенствованием деятельности ШОС, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент в интервью "Известиям", для Казахстана ШОС – это один из приоритетов в развитии многостороннего регионального диалога.

"За более чем 20 лет успешного функционирования объединение стало авторитетной многосторонней площадкой с широкой повесткой дня. Сегодня ШОС с ее колоссальным политическим, экономическим, человеческим и культурным потенциалом по праву можно назвать гарантом обеспечения региональной безопасности, обширным пространством взаимовыгодного экономического сотрудничества и надежным проводником укрепления культурных связей", – сказал Токаев.

По его словам, в текущих непростых геополитических и геоэкономических реалиях первостепенное внимание следует уделять укреплению незыблемых основ "шанхайского духа", характеризующегося доверием, взаимной выгодой, равенством, уважением многообразия культур и стремлением к совместному развитию.

В этом плане для Казахстана председательство в ШОС является большой честью и одновременно огромной ответственностью. Будучи председателем в ШОС, Казахстан преследует главную цель – продвинуть взаимодействие в Организации на еще более высокий уровень и обеспечить дальнейшую эффективность ее работы.

"Хочу отметить, что позиции наших стран по большинству текущих вопросов и перспектив дальнейшего развития ШОС созвучны. Это, безусловно, важный показатель продуктивности сложившихся партнерских отношений. Мы едины в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам, укрепления многостороннего экономического диалога и гуманитарных контактов", – сказал казахстанский лидер.

По его словам, Россия играет активную роль в продвижении инициированных Казахстаном переговоров по созданию Центра информационной безопасности ШОС, поддержано наше предложение объявить Алматы туристической и культурной столицей ШОС, а 2024 год – Годом экологии в ШОС.

Страны объединили усилия в работе над дальнейшим совершенствованием деятельности ШОС и ее основных органов, а также в подготовке стратегических документов Организации на среднесрочную перспективу в сферах энергетики, экономики, правоохранительной деятельности и экологии.

"Возлагаю большие надежды на успешное казахстанско-российское взаимодействие, которое, вне всякого сомнения, отразится на успехе главного мероприятия – Саммита ШОС в июле 2024 года. Для этого предстоит совместно провести большую и целенаправленную работу. Убежден, наша приверженность «шанхайскому духу» и взаимная поддержка будут и далее способствовать сплочению и выработке единых подходов в вопросах развития ШОС", – заключил президент Токаев.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил в интервью российским "Известиям" и в преддверии визита президента России Владимира Путина, что у Казахстана с Россией всегда есть что обсудить. Повестка этой предстоящей встречи традиционно весьма обширна. Она затронет вопросы двустороннего торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассказывая о перспективах развития некоторых крупных проектов, Токаев отметил сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Он заявил, что коридор "Север-Юг" вступает в конкуренцию за контроль над логистикой в мире.